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رياضة وشباب رياضة عالمية تشيلسي غير مهتم بالتعاقد مع خاميس رودريجيز

رياضة وشباب

تشيلسي غير مهتم بالتعاقد مع خاميس رودريجيز
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تشيلسي غير مهتم بالتعاقد مع خاميس رودريجيز

الصحيفة البريطانية أشارت في تقاريرها بأن إدارة تشيلسي علمت بطلب ريال مدريد 60 مليون جنيه استرليني نظير التخلي عن خاميس، الأمر الذي جعلها غير مهتمة بالصفقة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2016-12-22 22:25:10 A A

 علمت صحيفة ذا صن البريطانية من مصادرها المقربة داخل تشيلسي الإنجليزي بأنه غير مهتم بتاتاً بفكرة التعاقد مع خاميس رودريجيز صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الشتوية.


خاميس رودريجيز

الصحيفة البريطانية أشارت في تقاريرها بأن إدارة تشيلسي علمت بطلب ريال مدريد 60 مليون جنيه استرليني نظير التخلي عن خاميس، الأمر الذي جعلها غير مهتمة بالصفقة.وتشعر الإدارة أيضاً بأن خاميس غير مناسب لخطط المدرب أنطونيو كونتي كون الأخير يطبق خطة 3-4-3 في الوقت الحالي، والتي لا تحتوي على لاعب خط وسط هجومي في مركز صانع الألعاب، وهو المركز الذي يفضل خاميس التواجد فيه.

كما أن تجربة التعاقد مع فرناندو توريس مقابل 50 مليون جنيه استرليني وسط الموسم كانت محبطة للنادي ولا يرغبون بتكرارها، بل أنهم لا يرغبون بدفع هذه الأموال مقابل لاعب واحد فقط في الفترة المقبلة.ويصبح بذلك مانشستر يونايتد الخيار الوحيد المتاح أمام خاميس في إنجلترا في ظل بحث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن لاعب مميز في مركز صانع الألعاب، خصوصاً بعد تعرض الأرميني هنريك مخيتاريان للإصابة.

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