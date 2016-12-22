سافروا الى مدينة رآهي الفنلندية الخلابة

تعرف رآهي القديمة بمخططها ذو الخطوط المستقيمة المستوحى من عصر النهضة ويـُميز ساحة مركزية غير معتادة (تسمى بكاتوري) مع زوايا مغلقة

رآهي هي مدينة فنلندية تقع في إقليم بوهيانما الشمالية، على شواطئ خليج بوثنيا الشمالية. تأسست كبلدة ناطقة باللغتين السويدية والفنلندية، أمـّا الآن فهي البلدية أحادية اللغة وهي الفنلندية.





أسسها رجل الدولة السويدي والحاكم العام فنلندا الكونت بر براهي في 1649، وهي واحدة من 10 مدن (أو مراكز مدن) تاريخية خشبية متبقية في فنلندا. من هذه المدن التاريخية الخشبية الأخرى: كاسكينن، راوما قديمة، بورفو، بييترسآري، وفآسا. بعد حريق مدمر في عام 1810، أعيد بناء رآهي ملتزمة بمبادئ التصميم الجديد الذي قلل من خطر الحريق ووسـّع بعض المساحات المدنية. تعرف رآهي القديمة بمخططها ذو الخطوط المستقيمة المستوحى من عصر النهضة ويـُميز ساحة مركزية غير معتادة (تسمى بكاتوري) مع زوايا مغلقة.

وفرت بوهيانما المنطقة الزراعية والبحرية تاريخياً العدد الأكبر من المهاجرين الفنلنديين إلى الولايات المتحدة ودول أخرى مثل كندا وأستراليا خلال الهجرة الكبرى في أواخر التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.