زوروا مدينة تيميشوارا الرومانية المُلقبة بفيينا الصغرى

يطلق على المدينة اسم" فيينا الصغيرة" لانها كانت تنتمي ولفترة طويلة إلى إمبراطورية هابسبورغ، كما أن مركز المدينة بمجمله مؤلف من أبنية مبنية في عهد كايسير(قيصر)



تيميشوارا هي مدينة رومانية تقع في منطقة بانات غرب البلاد. وفقا لإحصاء أجري عام 2009 تبين أنّ عدد سكان المدينة بلغ عدده 311.000 نسمة. تيميشوارا عاصمة محافظة تيميش. تعتبر تيميشوارا واحدة من أكبر المدن في رومانيا ، وتعد مركزا اقتصاديا وثقافيا في إقليم بانات في غرب البلاد.

تشتهر مدينة تيميشوارا بالكاتدرائية الأرثوذكوسية التي تعتبر مقر المطرانية، يوجد مسرح للأوبرا، وآخر للحفلات الموسيقية، والذي يشتهر بتصميمه الداخلي المستغل لخاصية الصوت والصدى. تعتبر تيميشوارا مدينة متعددة الثقافات مع وجود أقليات مؤثرة، كالمجر والألمان والصرب الإيطاليين واليونانيين.

يطلق على المدينة اسم" فيينا الصغيرة" لانها كانت تنتمي ولفترة طويلة إلى إمبراطورية هابسبورغ، كما أن مركز المدينة بمجمله مؤلف من أبنية مبنية في عهد كايسير(قيصر)، مما يذكّر بأبنية فيينا القديمة. تعتبر تيميشوارا مركزا جامعيا مهما وبالأخص فيما يتعلق بدراسات الطب، والميكانيك، والإلكتروتكنولوجي. كما أن المدينة تعتبر مدينة صناعية؛ فقد كانت أول مدينة أوروبية تنار شوارعها بالمصابيح الكهربائية في العام 1884.هناك مزاعم كثيرة بأن غوستاف إيفل ،المبتكر لبرج إيفل في باريس، بنى أحد جسور تيميشوارا على البيغا.