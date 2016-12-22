الأسباب التي تجعل الرجل يهرب من الحب الصادق!

حنين الرجل لأيام الوحدة والعزوبية التي كان يعيشها دون أية مشاكل مع أصحابه، تلك الأيام التي لم يكن يشعر بها بالمسؤولية التي أصبحت توتره وتضيق الخناق عليه، فيعتقد الرجل أن هذا التوتر ناتج عن الحب الذي وقع به فيقرر الانسحاب من الحب بغية العودة لأيام الطيش والعزوبية



سنكشف لكم اليوم عبر موقع العرب.كوم أسباب هروب ال رجل من ال حب الصادق. يقع الرجل في الحب وبالتالي يقع معه الطرف الآخر ويبادله الحب الصادق فيبنيان معا الأحلام الجميلة التي سرعان ما تتهدم، حين يبدأ الرجل بالإنسحاب والهروب دون أن يدرك أحد السبب في ذلك. نكشف لكم زوارنا الأعزاء عبر موقع العرب.كوم هذه الأسباب ..



صورة توضيحية

- أغلب الأشخاص يتغيرون بعد أن يقعوا في الحب، فيمكن للرجل بعد أن يقع في الحب أن يجد امرأة أخرى غير التي أحبها، وحتى لا يجرح مشاعرها يقرر الهروب دون سابق إنذار.

- كثرة الخلافات التي تجعل آدم و حواء غير قادرين على صنع السعادة، ولأن هناك من الرجال من يفتقرون للجرأة والصراحة للحديث في هذه الشؤون يقررون الهروب بصمت تاركين وراءهم من أحبتهم ووثقت بهم.

- حنين الرجل لأيام الوحدة والعزوبية التي كان يعيشها دون أية مشاكل مع أصحابه، تلك الأيام التي لم يكن يشعر بها بالمسؤولية التي أصبحت توتره وتضيق الخناق عليه، فيعتقد الرجل أن هذا التوتر ناتج عن الحب الذي وقع به فيقرر الانسحاب من الحب بغية العودة لأيام الطيش والعزوبية.

- الإلتزام، ذلك الكابوس الذي يطارد كل رجل قبل الزواج خاصة منهم الرجال الذين يملكون أحلاما كبيرة وحياة ملؤها الحرية، فالالتزام بالنسبة لهذا النوع من الرجال يعني مسؤولية أكبر ومناسبات اجتماعية وعائلية أكثر من أجل شخص واحد أو بالأحرى من أجل امرأة واحدة، وهو أمر بالنسبة للرجل هو في غنى عنه في المرحلة التي يعيشها وبالتالي يفضل أن يؤجله إلى وقت لاحق.

- قبل وقوع الرجل في الحب لا ينظر أبدا إلى العوائق، كل ما يفكر فيه حينها هو جعل الطرف الآخر يقع بحبه، قد تكون هناك مجموعة من الإختلافات والعوائق التي تعيق تقدم العلاقة لكنه يرى حينها كل الأمور وردية، لكن سرعان ما تصبح الأمور أكثر جدية، فيقرر الرجل الإنسحاب.