المغار: أسبوع مكافحة التدخين والأرجيلة والسموم في المدرسة الإعدادية أ

مُررت محاضرات توعوية عديدة لطلاب طبقة التواسع على مدار هذا الأسبوع بحيث تعرف الطلاب على مخاطر الدخان والأرجيلة من الناحية الصحية والنفسية

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المدرسة الإعدادية أ - المغار، جاء فيه:"بمبادرة من منسقة السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول في مجلس المغار المحلي، السيدة آمال بدر، أقيم في المدرسة الإعدادية" أ" أسبوع مكافحة المخدرات، السموم والتدخين. حيث مُررت محاضرات توعوية عديدة لطلاب طبقة التواسع على مدار هذا الأسبوع بحيث تعرف الطلاب على مخاطر الدخان والأرجيلة من الناحية الصحية والنفسية، وكيفية تأثير كل جانب على الاخر".



خلال الفعاليات

وزاد البيان:"هذا، وتحدث المحاضر أدهم ابو ريا من جمعية الهلال عن المواد الكيماوية التي يحويها الدخان والأرجيلة و مدى خطورتها على الانسان وعلى من حوله بهدف رفع الوعي لمدى خطورة هذه الآفه السلبية التي تجتاح المجتمع وأبناء الشبيبة بشكل خاص. كذلك قام مربي جميع الصفوف بتمرير ورشات عمل ومفعاليات بالموضوع من خلال دروس المهارات الحياتيه الأسبوعيه ضمن برنامج عمل مشترك ومخطط".



وأضاف البيان:"وتكلل الاسبوع بعرض مسرحية الفخ من قبل مسرح سراج بشفاعمر, والتي تصور سلبيات هذه الآفه وتأثيرها السلبي على أبناء الشبيبه والمجتمع. وقد لاقى هذا الأسبوع استحسانا كبيرا من قبل الإدارة, طاقم المدرسة و الطلاب.

وأخيرَا، يتقدم الأستاذ سلمان دغش مدير المدرسة بالشكر للمعلمة تغريد هزيمة مركزة الموضوع، وللسيدة آمال بدر منسقة الموضوع من قبل المجلس المحلي، وللمجلس المحلي في المغار ولجميع المربين والمربيات وكل من ساهم وساعد بإنجاح هذا الاسبوع"، بحسب البيان.

