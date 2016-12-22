ترامب بعد حادثي برلين وأنقرة: كنت محقًا عندما اقترحت منع دخول المسلمين إلى أمريكا

ترامب:



الاقتراح الذي قوبل بحملة استنكار عارمة من قبل دول العالم، يثبت اليوم أنّه كان صحيحًا

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب ، اليوم الخميس إنه "كان محقًّا عندما اقترح خلال حملته الانتخابية، تقييد هجرة المسلمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية"، وذلك على خلفية حادثي برلين وأنقرة. وقال ترامب: "ما يحصل اليوم فظيع ومخجل".



دونالد ترامب



وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين حول ما اذا كان سينفذ تلك الفكرة التي نادى بها أثناء الحملة الانتخابية، قال: "أنتم عرفون مخططاتي". ولفت إلى أن "اقتراحه الذي قوبل بحملة استنكار عارمة، من قبل دول العالم، يثبت اليوم أنّه كان صحيحًا".



وفاز ترامب في الانتخابات الأمريكية، متغلبًا على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 ل أمريكا .