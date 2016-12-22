نادي تشابيكوينسي البرازيلي المنكوب يستلم كأس سوداميريكانا

رئيس النادي:



أنا ممتن لكم على اللفتة الإنسانية مع كل الشكر والتقدير والاحترام

منح اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، كأس سوداميريكانا إلى نادي تشابيكوينسي البرازيلي، وهو النادي المنكوب الذي فقد لاعبيه في حادث تحطم الطائرة في كولومبيا، الشهر الماضي، خلال التوجه لملاقاة نادي اتلتيكو ناسيونال، في حادث مروع توفي إثره 71 شخصًا بينهم 50 شخصًا من الفريق.



لحظة رفع الكأس



وتسلّم بلينيو دافيد دي نيس فيليو، رئيس نادي تشابيكوينسي، كأس سوداميريكانا الممنوح لفريقه بعد تحطم الطائرة. ومنح الفريق الكأس أمس على هامش سحب قرعة كوبا سود اميريكانا للموسم المقبل، والذي اقيم في مدينة لوكي في الباراغواي.



وقال رئيس النادي في كلمة له: "أشكركم جميعًا، أشكر كافة الدول، ومن بعد إذنكم سأرفع الكأس وأنا ممتن لكم على اللفتة الإنسانية مع كل الشكر والتقدير والاحترام".



ويذكر أن قرعة الموسم المقبل أوقعت تشابيكوينسي في مجموعة تضم اندية ناسيونال (الاوروغواي) ولانوس (الارجنتين) وزوليا (فنزويلا).



ويشار إلى أنّ نادي برشلونة الإسباني، أعلن عن رغبته في المساهمة باعادة بناء النادي من الناحيتين المؤسساتية والرياضية ومساعدته على استعادة مستوى المنافسة الذي كان يتمتع به.