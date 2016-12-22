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ثقافة جنسية الزوج والزوجة إليك سيدتي: 5 احتياجات أساسية للزوج يجب أن تعرفيها

ثقافة جنسية

5 احتياجات أساسية للزوج يجب أن تعرفها الزوجة
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إليك سيدتي: 5 احتياجات أساسية للزوج يجب أن تعرفيها

عزيزتي المرأة.. 

يحتاج الرجل إلى أن يشعر بتقدير زوجته لعمله والجهود التي يبذلها في سبيل توفير الحياة الكريمة لأسرته، ومن الضروري أن تثني الزوجة من وقت لآخر على عمل زوجها ورعايته لأسرته، وذلك عن طريق عبارات الشكر والتقدير المدعومة بالمشاعر الصادقة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2016-12-23 08:01:24 A A
هل تعلمي عزيزتي المرأة ما هي الإحتياجات الأساسية لل زوج ؟؟ موقع العرب.كوم يقدم لك عزيزتي المرأة من خلال المقال التالي مجموعة من الإحتياجات الأساسية للزوج يحتاج أن تعرفيها.. تابعي 


صورة توضيحية 

الرفقة الترفيهية
 لا يجب أن تقتصر حياة الزوجين على أساسيات الحياة الروتينية، بل يجب أن تحاول الزوجة الترفيه عن زوجها بعد يوم عمل طويل، من خلال تنظيم نشاطات مشتركة فيما بينهما تتسم بطابع المرح والتسلية.

التقدير
 يحتاج ال رجل إلى أن يشعر بتقدير زوجته لعمله والجهود التي يبذلها في سبيل توفير الحياة الكريمة لأسرته، ومن الضروري أن تثني الزوجة من وقت لآخر على عمل زوجها ورعايته لأسرته، وذلك عن طريق عبارات الشكر والتقدير المدعومة بالمشاعر الصادقة.

البيئة المنزلية المناسبة
 المنزل هو مملكة المرأة التي تديرها كما تشاء، ولكنه في الوقت نفسه الملجأ والملاذ الذي يأوي إليه الرجل ليضع عن كاهله أعباء العمل. لذلك من الضروري أن تحاول المرأة خلق بيئة منزلية مناسبة لراحة زوجها. عن طريق الاعتناء بترتيب ونظافة المنزل وتقديم الرعاية المناسبة للأطفال.

اعتناء الزوجة بجمالها
 يبحث الزوج عن الحب والعاطفة لدى المرأة، ويجب أن تقترن مشاعر الحب والشوق التي تبديها الزوجة مع الاعتناء بجمالها وأناقتها، فالمرأة الجذابة تمنح زوجها الشعور بالراحة والسعادة.

الاعتناء بغذاء الزوج
 يجب على المرأة الاعتناء بطعام زوجها وإعداد الوجبات الشهية والمغذية له، والحرص على تحضير أطباق الطعام التي يفضلها.

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