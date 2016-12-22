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ثقافة جنسية راي مختص دراسة نمساوية تحذر: النوم بجوار زوجتك يصيبك بالغباء!

ثقافة جنسية

دراسة: النوم بجوار زوجتك يصيبك بالغباء
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دراسة نمساوية تحذر: النوم بجوار زوجتك يصيبك بالغباء!

دراسة نمساوية:

المشاركة في الفراش، تؤدّي إلى تخريب القدرات العقلية ولو بشكل مؤقّت، نظرًا لعدم توفير القدر الكافي الذي يحتاجه الدّماغ من النوم، أي معدّل 5 ساعات كحدٍّ أدنى 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2016-12-26 12:14:00 A A

أثبتت دراسة نمساوية أنّ الرجل أو المرأة قد يصبح أكثر "غباءً" بسبب الآخر، وحذرت الدراسة الرجال من النوم بجوار زوجاتهم، لأن قدراتهم العقلية لو فعلوا ذلك تتناقض وترتفع نسبة الغباء لديهم بشكل تدريجي. وأكدت الدراسة أن مشاركة الفراش مع آخر تؤثر بشكل سلبي على جودة النوم إن لم تسهم في تناقص عدد ساعاته.


صورة توضيحية 

وأوضحت الدراسة أنّ المشاركة في الفراش، تؤدّي إلى تخريب القدرات العقلية ولو بشكل مؤقّت، نظرًا لعدم توفير القدر الكافي الذي يحتاجه الدّماغ من النوم، أي معدّل 5 ساعات كحدٍّ أدنى .

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