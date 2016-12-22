عزيزي الرجل: أسباب جوهرية تدفعك للاستماع لزوجتك

عزيزي الرجل..

‏الإستماع لزوجتك يظهر حبك لها.. الأمر بهذه البساطة، عندما تستمع بشكل صادق لزوجتك فإنك بالتأكيد تعبر عن حبك واحترامك ‏للشخص الأكثر أهمية في حياتك

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يعتمد ال زواج على شراكة حقيقية بين ال رجل والمرأة، يقوم كلا الطرفين فيها بمسؤولياتهما الكثيرة. من بين الأمور التي يجب على الرجل القيام بها، هي الإستماع جيدًا لزوجته وعدم إهمال ما تقول، لذا يقدم موقع العرب.كوم من خلال المقال التالي 4 أسباب تدفع الزوج للإستماع لزوجته.. تابعوا معنا



صورة توضيحية

‏الإستماع إلى زوجتك يساعدك في رؤية الموقف بشكل أوضح

عندما تأخذ بعين الاعتبار رأي زوجتك، فستكون قادراً على استيعاب الموقف بشكل أكثر ‏وضوحاً. النساء يتمتعن بحبهن لسرد التفاصيل ويعملن مشاعرهن في كل موقف بشكل أكبر من ‏الرجال، لذا ربما تغني تلك التفاصيل والمشاعر مقدرتك على فهم الموقف بشكل أفضل. ‏

‏الإستماع لزوجتك يزيد من حكمتك

يتميز الرجل الحكيم عن الرجل الأحمق في قدرته على الاستماع إلى آراء الآخرين. فعندما تستمع ‏لزوجتك، فهذا اعتراف منك بقيمتها لديك، وأيضاً تغني آراؤها قدرتك على الاستيعاب وتوسع ‏آفاق الحكمة لديك. ‏

الإستماع إلى زوجتك يساعدكما على التقرب من بعضكما

يعتبر التواصل، الرئة التي يتنفس منها الزواج، فعندما تتحدث زوجتك إليك وتشاركك بتفاصيل ‏يومها، فهي تحاول أن تتقرب منك على جميع المستويات. وكل النساء لديهن حاجة كبيرة ‏للتواصل الجاد والواعي مع أزواجهن فلا تهمل هذا الجانب. ‏

‏الإستماع لزوجتك يظهر حبك لها

الأمر بهذه البساطة، عندما تستمع بشكل صادق لزوجتك فإنك بالتأكيد تعبر عن حبك واحترامك ‏للشخص الأكثر أهمية في حياتك. ‏