جبهة الناصرة: نستنكر الاعتداء على أحد ناشطينا ونحذر من استمرار لغة العربدة
جبهة الناصرة:
تم مساء أمس الاعتداء على احد نشطاء جبهة الناصرة اثناء تواجده في سوق الميلاد
تم الاعتداء في وقت تشهد فيه منطقة العين تواجدا أمنيا مكثفا للحفاظ على الأمن في سوق الميلاد ولم يحرك أحد ساكنا
وصل الى موقع العرب بيان من جبهة الناصرة ، جاء فيه: "تم مساء أمس الأربعاء الاعتداء على احد نشطاء جبهة الناصرة اثناء تواجده في سوق الميلاد، من قبل احد الاشخاص الذي ارتبط اسمه في السنوات الأخيرة بعشرات قضايا الاعتداءات وذلك على خلفية الانتخابات البلدية الاخيرة"، وفقا للبيان.
اعضاء جبهة الناصرة خلال احدى الجلسات
وأضاف البيان: "وتم الاعتداء في وقت تشهد فيه منطقة العين تواجدا أمنيا مكثفا للحفاظ على الأمن في سوق الميلاد ولم يحرك أحد ساكنا، وقد تم تقديم شكوى بهذا الخصوص للشرطة. جبهة الناصرة تحذر من استمرار لغة العربدة المنتشرة في المدينة، وتدعو اهالي المدينة لنبذ هذه الأعمال البلطجية ونبذ منفذيها. الناصرة ما زالت تلملم جراحها في اعقاب حوادث العنف الخطيرة والمتكررة في الفترة الأخيرة وتدعو جميع اهالي المدينة ومؤسساتها الى التكاتف لمواجهة ظواهر العنف بكل اشكاله" وفقا للبيان.