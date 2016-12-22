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جبهة الناصرة: نستنكر الاعتداء على أحد ناشطينا ونحذر من استمرار لغة العربدة

جبهة الناصرة:

تم مساء أمس الاعتداء على احد نشطاء جبهة الناصرة اثناء تواجده في سوق الميلاد

تم الاعتداء في وقت تشهد فيه منطقة العين تواجدا أمنيا مكثفا للحفاظ على الأمن في سوق الميلاد ولم يحرك أحد ساكنا

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2016-12-22 15:26:50 A نشر: 2016-12-22 15:26:50 A