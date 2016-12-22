للأزواج الشابة.. لحياة سعيدة تدوم طويلا إليكم هذه الأسرار

يجب على كل من الزوجين تخصيص الوقت الكافي لشريك حياته مهماً كانت مشاغل العمل وهموم الحياة اليومية

ففقدان التواصل بين الزوجين أول خطوة على طريق انهيار العلاقة بينهما

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نقدم لكم أعزاءنا الأ زواج الشابة مجموعة من الأسرار التي تساعدكم على حماية علاقتكما الزوجية.. تابعوا المقال التالي عبر موقع العرب.كوم..



صورة توضيحية

التواصل الدائم

يجب على كل من الزوجين تخصيص الوقت الكافي لشريك حياته مهماً كانت مشاغل العمل وهموم الحياة اليومية، ففقدان التواصل بين الزوجين أول خطوة على طريق انهيار ال علاقة بينهما، وعند غياب أحد الزوجين في العمل خلال النهار، فمن الضروري استمرار التواصل بينهما عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية.

الاحترام المتبادل

تقوم العلاقة الزوجية الناجحة على التفاهم والتعاون والاحترام المتبادل بين الزوجين، فالاحترام أمر أساسي لدوام المحبة والعِشرة بين الزوجين، وفي غيابه تبدأ الهوة بين الزوجين بالاتساع ليصبح من الصعب ردمها من جديد.

تقديم التنازلات

تنشأ الخلافات بين الزوجين حول بعض القضايا من وقت لآخر، ولا بد أن يكون كل منهما مستعداً لتقديم التنازلات والتضحيات في سبيل استمرار الحياة الزوجية، ومن الضروري الوصول إلى حل وسط يرضي الطرفين للخروج من أي مشكلة تواجه الزوجين.

الشفافية في الأمور المالية

تعد الأمور المالية من أكثر القضايا حساسية بين الزوجين، ولا بد أن يتعامل كل منهما بشفافية في هذا الجانب من خلال الكشف للطرف الآخر عن جميع الموارد والمصاريف اليومية والشهرية، ففقدان الثقة في التعاملات المالية لن يكون مؤشراً جيداً على مستقبل العلاقة الزوجية.

العلاقات مع أسرة الشريك

من الضروري أن تكون علاقة كل من الزوجين مع أسرة الآخر مبنية على الحب والتفاهم، فالعديد من المشاكل الزوجية التي تنتهي إلى الطلاق غالباً ما تنشأ عن خلافات تنشب بين الزوجة وحماتها أو أحد أفراد أسرة زوجها والعكس صحيح بالنسبة للزوج.

لا تدع الرومانسية تموت

لا تنس أن علاقتك مع الشريك منذ البداية كانت مبنية على الحب والمشاعر الرومانسية الصادقة، وهذه المشاعر شرط أساسي لدوام علاقتك الزوجية، لذلك يجب أن تبقى الرومانسية حية ما دام الزواج قائماً عن طريق استعادة ذكريات الأيام الأولى للخطوبة والزواج وتقديم الهدايا وتناول الطعام على ضوء الشموع في أجواء رومانسية مميزة.

الاستعانة بالمختصين

إذا وصلت علاقتك الزوجية إلى حافة الهاوية، فلا بد لك من أن تستعين بالمختصين الاجتماعيين الذي يقدمون لك النصح حول كيفية التعامل مع هذا الوضع لإعادة الأمور إلى نصابها قبل أن تصل إلى الطلاق.