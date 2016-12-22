لأول مرة في البلاد: تنوفا تطلق تنوفا GO - مشروب حليب غني بالبروتين للرياضيين

تنوفا GO هو المنتج الوحيد الغني ببروتين من نوع whey الأكثر نجاعة لاستعادة القوة وبناء العضلة بعد النشاط الرياضي

ليلاخ شولومون كوهين، مديرة قطاع التسويق في مجموعة الحليب:

نفخر أن نكون أول من يطلق مشروب حليب في البلاد والذي يلائم من يمارسون الرياضة

تنوفا، شركة الغداء الكبرى في البلاد، تطلق أول منتج من نوعه لمن يمارسون الرياضة: تنوفا GO، مشروب حليب غني بالبروتين بمذاقات الفانيل والقهوة، حيث يمكن تناوله بسهولة "على الطريق" وبدون ملعقة، خارج البيت ايضًا. تنوفا GO هو مشروب الحليب الوحيد الغني ببروتين من نوع whey ، الأكثر نجاعة لاستعادة القوة وبناء العضلة بعد النشاط الرياضي.



مصور الصورة : סטודיו ברוך נאה



المنتج متوفر في قنينة 250 مل ويحتوي على 16.75 غرام بروتين ، منها 64% بروتينات من نوع whey ، اعلى كمية من باقي منتجات الحليب الغنية بالبروتينات المتوفرة اليوم في السوق. تتيح رزمة القنينة تناول المشروب بسهولة فورًا بعد التدريب وبالتالي استغلال الفرصة القليلة بعد التدريب، لترميم اضرار العضلات، لريّ الجسم ورفع مستوى الطاقة المطلوبة، إلى حين الوصول الى الوجبة.

يستدل من استطلاع قامت به شركة TNS ان مجال الرياضة الرائد هو المشي (64%) وبفارق كبير يبرز الركض (21%) والتدريب في غرفة اللياقة (16%). نصف الممارسين للرياضة يقولون انهم يأكلون بعد النشاط الرياضي، حيث ان 41% يدركون ان البروتين هو المركب الأكثر ضرورة في منتجات الغذاء التي يتناولونها بعد النشاط.

ليلاخ شولومون كوهين، مديرة قطاع التسويق في مجموعة الحليب: "أصبح الانشغال بالنشاط الرياضي جزء من حياة الكثير من المواطنين في البلاد، حيث ان حوالي 51% منهم يقولون انهم يمارسون الرياضة على الاقل مرتين في الاسبوع. تشكل منتجات الحليب مصدر هام للبروتين في تغذيتنا اليومية، وبالتأكيد بالنسبة لمن يمارسون الرياضة، ونحن نعتبر هذه فرصة. لقد استثمرنا وفكرنا كثيرًا ليس فقط في تطوير منتج غني بالبروتين المناسب لممارسي الرياضة ويساعدهم في الحصول على أفضل النتائج من التدريب، بل ان يكون المنتج ايضًا مريحًا للاستهلاك، لذيذ وفي متناول اليد بعد النشاط الرياضي".

"اضافة الى هذا، كشركة رائدة تطبق الاتجاهات العالمية في السوق في البلاد لاحظنا ان سوق مشروبات البروتين لممارسي الرياضة في السنوات الأخيرة أصبح قويًا جدًا في العالم، ونفخر أن نكون اول من يطلق مشروب حليب في البلاد والذي يلائم من يمارسون الرياضة على كافة المستويات والمجالات".

سيباع تنوفاGO بالسعر الأقصى الموصى به للمستهلك 5.80 ش.ج

ع.ع.