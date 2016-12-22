5 عادات تحصّن حياتك الزوجية ضد الطلاق.. تابعوا معنا

يجب أن تولي شريك حياتك الاهتمام الأكبر ولا تقدم عليه أي شيء آخر، وأنت بحاجة إلى إيجاد نوع من التوازن بين عملك وأصدقائك وهواياتك من جهة، وبين حياتك الأسرية من جهة أخرى دون أن تطغى هذه النشاطات على علاقتك بشريك حياتك



يقدم موقع العرب.كوم لزواره الأعزاء مجموعة من العادات التي يجب إتباعها للحفاظ على حياتهما الأسرية بعيدًا عن شبح ال طلاق ، تابعوا المقال التالي لتكتشفوا تلك العادات وتحموا حياتكم الزوجية ..



صورة توضيحية

الأولوية للتواصل الإيجابي

يساعد التواصل الإيجابي على خلق بيئة من التفاهم بين الزوجين، حيث يمكن لكل منهما أن يفهم ما يدور في بال الآخر، مما يجعل بالإمكان حل أي مشكلة أو أزمة تعصف بحياة الأسرة من خلال التعاون والتنسيق.

لا تنشغل عن شريك حياتك

إذا كنت تجلس مع شريك حياتك في نفس الغرفة، تجنب أن تنشغل عنه بأي أمر مهما كان، فهناك حاجة دائمة لأن يشعر الطرفان باهتمام كل منهما بالآخر ليسود الحب والتفاهم على أجواء الأسرة.

التوازن في حياتك الأسريّة

يجب أن تولي شريك حياتك الاهتمام الأكبر ولا تقدم عليه أي شيء آخر، وأنت بحاجة إلى إيجاد نوع من التوازن بين عملك وأصدقائك وهواياتك من جهة، وبين حياتك الأسرية من جهة أخرى دون أن تطغى هذه النشاطات على علاقتك بشريك حياتك.

لا تجعل الرومانسية تغيب عن حياتك

تختلف الحياة الزوجية بعد سنوات من الزواج عن الأيام الأولى التي تسود فيها مشاعر الحب والرومانسية، وذلك نتيجة مسؤوليات المنزل وتربية الأطفال، إلا أن من الضروي الحفاظ على بعض العادات الرومانسية لإيقاد نيران الحب من وقت لآخر.

عامل شريك حياتك كما تحب أن يعاملك

تنطبق هذه القاعدة الذهبية على جميع العلاقات الاجتماعية وخاصة بين الزوجين، فإذا أردت أن يسود الحب والتفاهم بينك وبين شريك حياتك، فيجب أن تعامله بالطريقة التي ترغب أن يعاملك بها، فالكلمة الطيب والاحترام المتبادل هما السبيل الأمثل للحفاظ على الحياة الزوجية.