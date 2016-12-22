7 أحداث هامة ورئيسية في الحياة الزوجية يجب الاستعداد لها

يشعر الزوجان بالإثارة والفرح عندما يرزقان بمولود جديد يملأ عليهما حياتهما، ولكنهما يجب أن يكونا مستعدين لهذا الحدث السعيد. فالمولود الجديد يعني مصاريف إضافية وحرمان من النوم، وتغيرات هرمونية لدى المرأة، ومسؤوليات إضافية للزوجين



نقدم لك عزيزي ال رجل عبر موقع العرب.كوم 7 أحداث رئيسية ينبغي عليك وعلى زوجتك التحضير لها قبل حدوثها..



صورة توضيحية

قدوم مولود جديد

يشعر الزوجان بالإثارة والفرح عندما يرزقان بمولود جديد يملأ عليهما حياتهما، ولكنهما يجب أن يكونا مستعدين لهذا الحدث السعيد. فالمولود الجديد يعني مصاريف إضافية وحرمان من النوم، وتغيرات هرمونية لدى المرأة، ومسؤوليات إضافية للزوجين.

وفاة أحد الوالدين

تعتبر وفاة أحد الوالدين أمراً محزناً ومحبطاً يضفي على حياتك مع شريكك جواً من الكآبة والحزن. وعلى الرغم من جسامة الحدث وصعوبة تحمله، فلا بد من الاستعداد الجيد لهذه اللحظة العصيبة.

مغادرة الأولاد للمنزل

بعد أن يبلغ الأولاد سناً يمكنهم من الاستقلال عن ذويهم، قد يعمدون إلى ترك المنزل بهدف الدراسة أو ال زواج أو العمل، وهذا يسبب فراغاً لدى الأبوين. لذا على الأبوين الاستعداد نفسياً لهذا الحدث والتأقلم مع حياتهما الجديدة بعيداً عن الأولاد.

فقدان الوظيفة

من الممكن أن يفقد أحد الزوجين أو كلاهما وظيفته لأي سبب من الأسباب، لذا يجب أن يكونا على استعداد لمثل هذا الاحتمال عبر التوفير في النفقات، وتخزين المواد الغذائية لاستخدامها إن اقتضت الضرورة.

قضايا صحية أساسية

من الضروري أن ينتبه الزوجان إلى المشاكل الصحية التي قد تصيب أحدهما، لذا عليهما توفير المال من أجل نفقات العلاج عبر إنشاء صندوق للطوارئ يدخر فيه الزوجان المال لتغطية نفقات العلاج.

العودة إلى الدراسة أو العمل في مهنة جديدة

يمكن أن يطرأ تغيير في الوظيفة أو يرغب أحد الزوجين بالعودة للدراسة لتطوير خبراته وتوسيع آفاقه لتحقيق فرص أفضل في الحياة. لذا على شريك حياته أن يكون مرناً ومستعداً لهذا التغير ويشجعه على المضي قدماً لتحقيق أهدافه.

الكوارث الطبيعية

يجب الاستعداد للكوارث الطبيعية وغيرها من حالات الطوارئ عبر تجهيز حقيبة مليئة بالأدوات الطبية والمواد الغذائية والمياه، والأشياء الضرورية التي سيحتاجها كل أفراد الأسرة لمدة ثلاثة أيام على الأقل.