هيفاء وهبي ضيفة الأعياد في حلقة إستثنائية على الـMTV

ستتضمّن الحلقة العديد من المفاجآت خاصةً وأنها تعتبر الإطلالة الأولى لهيفاء بعد غياب فترة طويلة عن البرامج التلفزيونية

لا تتردوا في زيارة مجمع.. حملات أكثر من رائعة ومغرية...بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة...

تطل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على الجمهور من خلال حلقة إستثنائية ومميّزة بمناسبة الأعيادة المجيدة ضمن برنامج "منّا وجرّ" مع الإعلامي بيار ربّاط عبر قناة الـMTV اللبنانية مساء 26 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.





هذا، وستتضمّن الحلقة العديد من المفاجآت خاصةً وأنها تعتبر الإطلالة الأولى لهيفاء بعد غياب فترة طويلة عن البرامج التلفزيونية. أخيرًا، يشار إلى أنّ هيفاء وهبي كانت قد إعتذرت منذ أيام عن إحياء أي حفلات ليلة رأس السنة مفضلةً إمضاء هذه الأمسية في كنف عائلتها وبين أصدقائها المقربين.