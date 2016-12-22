نادين الراسي تفاجئ الجمهور وتعلن خطوبتها

تصريحات نادين هذه جاءت بعد أن حكم القضاء لصالحها بدعوى طلاقها من زوجها السابق جيسكار أبي نادر

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أعلنت النجمة والممثلة اللبنانية نادين الراسي خطوبتها من خلال تصريحات اعلامية، الأمر الذي شكّل مفاجأة كبيرة لدى الجمهور. وأوضحت الراسي أنّ "الحديث عن الزواج لا يزال مبكراً" لكنها لم تخفي إرتباطها بعلاقة حبّ جديدة خاصةً.

يذكر أنّ تصريحات نادين هذه جاءت بعد أن حكم القضاء لصالحها بدعوى طلاقها من زوجها السابق جيسكار أبي نادر وحضانة أطفالهما مشيرةً أنها تعيش في حالة إستقرار عاطفي مهمّة بين أولادها وفي كنف عائلتها.