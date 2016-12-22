ليدي- ليان مطر: الرسم هواية اعبر من خلاله عن ذاتي
ليان مطر:
الرسم جاء من إبداع ذاتي، وبدأت امارس هواتي بالرسم في جيل 14 عاماً، واذكر جيداً أن معلمة الفنون في مدرستي اعجبت برسوماتي بالإضافة الى زملائي وزميلاتي
احب التصميم الداخلي للبيوت وسوف اتعلمها ايضاً، فبالإضافة لحلمي أن اكون ممرضة أحلم ايضاً بان اكون مصممة للمنازل
ليدي- "أعبر عن ذاتي وعن شخصيتي من خلال رسوماتي، وبالنسبة لي الرسم هوايتي المميزة، وحلمي أن أتعلم مهنة التمريض وتصميم داخلي للبيوت وهذا ما يجذبني". هذا ما قالته الحسناء ليان مدحت مطر (19 ربيعاً) لمجلة ليدي خلال لقائنا معها.
وعن هوايتها بالرسم قالت ليان: "الرسم جاء من إبداع ذاتي، وبدأت امارس هواتي بالرسم في جيل 14 عاماً، واذكر جيداً أن معلمة الفنون في مدرستي اعجبت برسوماتي بالإضافة الى زملائي وزميلاتي، وجميعهم اوصوني بتعلم الفنون، ورسوماتي تميزت بالتعبير، فرسمت بالألوان الاسود والابيض، والرصاص، والفحم، فرسمت الطبيعة، والورود، والاطفال، والرسوم المتحركة، ورسمت على الجدران ايضاً، لكن حلمي، موضوع آخر، اذ سألتحق بالتعليم العالي، لتعلم مهنة التمريض".
وليس صدفة اختيار ليان لمهنة التمريض، فليان انهت المرحلة الثانوية بتفوق مع تخصص بموضوعي الكيمياء والالكترونيكا في مدرسة المخلص . وبالإضافة لمهنة التمريض فليان تعشق مهنة اخرى: "احب التصميم الداخلي للبيوت وسوف اتعلمها ايضاً، فبالإضافة لحلمي أن اكون ممرضة أحلم ايضاً بان اكون مصممة للمنازل".
ليدي : اين سنجد ليان، في الرسم ام في التمريض ؟
ليان مطر: بالتمريض بدون أدنى شك، فالرسم هواية ليس اكثر
ليدي: تذكرين التمريض والتصميم، لما تميل ليان أكثر ؟
ليان مطر: للتمريض اولاً فهذا حلمي الاول
بطاقة تعريف:
الاسم : ليان مدحت مطر
العمر : 19
البلدة: الناصرة
تحصيل تعليمي : انهاء ثاني عشر في مدرسة المخلص تخصص كيمياء والكترونيكا
الهواية : الرسم
برجك : القوس
لونك المفضل : بوردو
حلمك : تعليم مهنة التمريض مع تخصيص جراحه وتعلم تصميم داخلي للبيوت
المغنية المفضلة : أديل وريهانة عالمياً وسيرين عبد النور وجوزيف عطية عربياً
الممثلة المفضلة : انجلينا جولي
شيء يميزك : قنوعة ولدي اكتفاء ذاتي
بلد تحبين السكن فيها: براغ ( تشيكيا ) واليونان
ماذا تكرهين : الكذب والروتين
ماذا تحبين : الحياة، الاكشن
فارس احلامك : متعلم، مثقف، أنيق، وان يكون بيننا تفاهم متبادل