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ليدي- ليان مطر: الرسم هواية اعبر من خلاله عن ذاتي

ليان مطر:

الرسم جاء من إبداع ذاتي، وبدأت امارس هواتي بالرسم في جيل 14 عاماً، واذكر جيداً أن معلمة الفنون في مدرستي اعجبت برسوماتي بالإضافة الى زملائي وزميلاتي

احب التصميم الداخلي للبيوت وسوف اتعلمها ايضاً، فبالإضافة لحلمي أن اكون ممرضة أحلم ايضاً بان اكون مصممة للمنازل

لقاء خاص بمجلة ليدي كل العرب

نشر: 2016-12-22 14:07:00 A نشر: 2016-12-22 14:07:00 A