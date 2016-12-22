اغلاق
اغلاق
فنانين ليدي ليدي- نادين نسيب نجيم في إطلالات كلاسيكية أنيقة

فنانين

ليدي- نادين نسيب نجيم في إطلالات كلاسيكية أنيقة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

ليدي- نادين نسيب نجيم في إطلالات كلاسيكية أنيقة

 

تزين نادين إطلالاتها باكسسوارات متنوعة مثل حقائب اليد والنظارات الشمسية والعقود والخواتم وغيرها من الاكسسوارات التي تمنح إطلالاتها رونقاً مميزاً

ليدي كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-22 14:18:24 A A

ليدي - تتألق الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الحائزة على لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004 بإطلالات مميزة وأنيقة لا تخلو من اللمسة الكلاسيكية فيها، فهي دائماً تعتمد الظهور بأزياء كلاسيكية تجعلها مميزة عن غيرها، إن كان في أيامها العادية أو أثناء جلسات التصوير.


نادين نسيب نجيم

تتمتع نادين بأناقة وذوق عاليين يجعلانها تنتقي دائماً الأزياء المناسبة لإطلالاتها، فهي تركز على الفساتين الكلاسيكية الطويلة التي ترتديها في جلسات التصوير غالباً والتي تختارها ضيقة وذات لون واحد وتضيف إليها اكسسوارات لمنحها فخامة ورقياً أكثر مثل الأحزمة و حقائب اليد وغيرها، وترتدي معها سترة بدلة رسمية في بعض الأحيان، بالإضافة إلى أنها تنتقي السراويل الخفيفة مع قمصان جينز وقمصان قطنية في أيامها العادية، كما أنها تختار فساتين قصيرة فخمة في جلسات تصوير وأخرى بسيطة في مناسباتها العادية.
تزين نادين إطلالاتها باكسسوارات متنوعة مثل حقائب اليد والنظارات الشمسية والعقود والخواتم وغيرها من الاكسسوارات التي تمنح إطلالاتها رونقاً مميزاً.

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مصرع سيدة (50 عاما) بحادث دهس على مفرق الفريديس | [209 قراءة]
2 فيلم Ghost Mates 2016 مترجم للعربية | [188 قراءة]
3 تل ابيب: اعتقال عربي اسرائيلي بعد استلام بلاغ امني | [178 قراءة]
4 ديبالا ينهي على آمال ريال مدريد وبرشلونة بالتوقيع معه | [165 قراءة]
5 رهط: اعتقال 4 مشتبهين بعد العثور على اسلحة وذخيرة | [162 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تل أبيب: تمديد فترة إعتقال مشتبه من كفرقاسم | [0 مشاركة]
2 إلزام المعارف بإلغاء قرارها بالتمييز بين الطلّاب | [0 مشاركة]
3 مصادقة بالاجماع على ميزانية بلدية باقة الغربية | [0 مشاركة]
4 حادث بين حافلة وسيارة قرب مفترق هسيرا شمارياهو | [0 مشاركة]
5 فورتون الصيني يغري ميسي بعرض أسطوري | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب