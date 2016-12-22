ليدي- نادين نسيب نجيم في إطلالات كلاسيكية أنيقة

تزين نادين إطلالاتها باكسسوارات متنوعة مثل حقائب اليد والنظارات الشمسية والعقود والخواتم وغيرها من الاكسسوارات التي تمنح إطلالاتها رونقاً مميزاً



ليدي - تتألق الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الحائزة على لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004 بإطلالات مميزة وأنيقة لا تخلو من اللمسة الكلاسيكية فيها، فهي دائماً تعتمد الظهور بأزياء كلاسيكية تجعلها مميزة عن غيرها، إن كان في أيامها العادية أو أثناء جلسات التصوير.



نادين نسيب نجيم

تتمتع نادين بأناقة وذوق عاليين يجعلانها تنتقي دائماً الأزياء المناسبة لإطلالاتها، فهي تركز على الفساتين الكلاسيكية الطويلة التي ترتديها في جلسات التصوير غالباً والتي تختارها ضيقة وذات لون واحد وتضيف إليها اكسسوارات لمنحها فخامة ورقياً أكثر مثل الأحزمة و حقائب اليد وغيرها، وترتدي معها سترة بدلة رسمية في بعض الأحيان، بالإضافة إلى أنها تنتقي السراويل الخفيفة مع قمصان جينز وقمصان قطنية في أيامها العادية، كما أنها تختار فساتين قصيرة فخمة في جلسات تصوير وأخرى بسيطة في مناسباتها العادية.

تزين نادين إطلالاتها باكسسوارات متنوعة مثل حقائب اليد والنظارات الشمسية والعقود والخواتم وغيرها من الاكسسوارات التي تمنح إطلالاتها رونقاً مميزاً.