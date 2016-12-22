عزيزي الرجل: 7 مؤشرات على أن عملك يدمر حياتك الزوجية

عزيزي الرجل..

تشكل علاقات العمل أحد أهم مصادر الخطر على الحياة الزوجية، فالعديد من قصص الخيانة الزوجية تبدأ من مكان عمل أحد الزوجين، لذلك حاول الابتعاد قدر الإمكان عن العمل لوقت طويل مع موظفين من الجنس الآخر



كشفت دراسات عن وجود 7 مؤشرات تدل على أن زواجك عزيزي الرجل في خطر بسبب إنشغالك في ال عمل ، تابع معنا المقال التالي عبر موقع العرب.كوم لتتعرف على تلك المؤشرات وتنقذ حياتك الزوجية من الإنهيار..



صورة توضيحية

لا تجتمع مع شريكة حياتك كثيرا

أنت بحاجة الى أن تجتمع مع شريكة حيانك بشكل دائم على مائدة الطعام وقضاء بعض الوقت في المنزل ومشاركتها في نشاطاتها.

عطلة نهاية الأسبوع لا تشكل فرقاً

تشكل عطلة نهاية الأسبوع فرصة لالتقاء أفراد الأسرة والاجتماع في المنزل، لكن إذا كنت ما تزال مصراً على أن تعمل لساعات إضافية أو تحضر العمل معك إلى المنزل، فعليك الحذر لأن زواجك لن يكون على ما يرام.

لا وقت لديك لعشاء رومانسي خارج المنزل

تحتاج العلاقة الزوجية من وقت لآخر لبعض المبادرات التي تعيد إليها أجواء الحب والرومانسية، ومن الضروري أن تحظى بأمسية رومانسية في أحد المطاعم مع الشريك من وقت لآخر.

العمل لوقت طويل مع الجنس الآخر

تشكل علاقات العمل أحد أهم مصادر الخطر على الحياة الزوجية، فالعديد من قصص الخيانة الزوجية تبدأ من مكان عمل أحد الزوجين، لذلك حاول الابتعاد قدر الإمكان عن العمل لوقت طويل مع موظفين من الجنس الآخر.

السفر المتكرر

تفرض طبيعة عمل البعض السفر المتكرر لعقد الصفقات وغيرها، وعلى الرغم من الفائدة المادية التي تنعكس على حياة الأسرة بشكل إيجابي، إلا أن السفر يشكل حاجزاً يبعد الزوجين عن بعضهما بشكل تدريجي، لذلك يفضل أن تسافر مع شريك حياتك كلما أمكن ذلك.

إلغاء المواعيد والأحداث الهامة مع الشريك

الثقة والالتزام من أهم شروط الزواج الناجح، والاعتذار المتكرر عن المواعيد والأحداث والمناسبة الهامة مثل عيد ميلاد زوجتك أو عيد زواجكما أو أي مناسبة أخرى لها علاقة بحياتكما الزوجية بحجة الانشغال في العمل لن يكون بالأمر الجيد على مستقبل العلاقة الزوجية.

العودة متعباً للمنزل

عندما تجهد نفسك في العمل ستعود إلى المنزل متعباً وقد استنفذت كامل نشاطك، وبالتالي لن تكون قادراً على التفاعل مع أسرتك، بل على الأرجح ستكون في مزاج سيء وربما تتعامل مع شريك حياتك بشكل يسيء إلا علاقتكما الزوجية.