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ثقافة جنسية الزوج والزوجة عزيزتي: اكتشفي مفاتيح الرومانسية لدى زوجك لحياة سعيدة

ثقافة جنسية

عزيزتي المرأة: اكتشفي مفاتيح الرومانسية لدى زوجك
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عزيزتي: اكتشفي مفاتيح الرومانسية لدى زوجك لحياة سعيدة

عزيزتي... 

عندما يكون زوجك في العمل لا تجعلي مكالماتك له دائما من أجل الشكوى من الأبناء والطلبات التي يحتاج لها البيت ، فلتكن هناك مكالمتان لتسمعيه كلمة "بحبك" و "وحشتني"

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2016-12-27 18:56:46 A A

أثبتت دراسات أنّ ال رجل الرومانسي بطبعه وينجذب للمراة ال رومانسية أكثر من غيرها من النساء، ولكن لكل رجل مفاتيح تستطيع ال مرأة به فتح باب رومانسيته للإستمتاع بحياتهما معًا، على عكس ما تتصوره بعض النساء بأن الرجل كائن جاد وليس في حياته وقتًا للرومانسية. وهنا عبر موقع العرب.كوم نقدم لك عزيزتي المرأة مفاتيح رومانسية الرجل.. تابعي.. 


صورة توضيحية 

 - المرأة الجميلة والمهتمة بشكلها ومظهرها والمتألقة من مفاتيح الرجل للرومانسية.

- لن يعطي الرجل الرومانسية للمرأة إلا إذا قدمتها له أولاً، فحنانك ودفئك ودلالك هي جميعاً من مفاتيح باب رومانسيته.

- عندما يكون في العمل لا تجعلي مكالماتك له دائما من أجل الشكوى من الأبناء والطلبات التي يحتاج لها البيت ، فلتكن هناك مكالمتان لتسمعيه كلمة "بحبك" و "وحشتني".

- في دولاب ملابسه أو تحت زجاجة العطر سيستخدمها صباحاً قبل النزول الى العمل وفوق مرآة السيارة الأمامية ، اكتبي له مقطع أغنية أو قصيدة شعر تصف حرارة مشاعرك نحوه.

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