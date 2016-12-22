3 قواعد مهمة تقوم عليها الحياة الزوجية الناجحة.. إكتشفوها معنا

من المفيد أن يتعود الزوجان على تبادل المديح والإطراء، ومن الضرورة بمكان أن يعمد الزوجان إلى التواصل الصحي والتعبير عن مشاعرهما الإيجابية تجاه بعضهما البعض بشكل مستمر

إليكم زوارنا الأعزاء، هذا المقال عبر موقع العرب.كوم القواعد الثلاث التالية التي قد يغفلها الكثير من الأشخاص ما يؤدي بالتالي الى إنهيار ال علاقة الزوجية وإنقطاع التفاهم والتواصل والحب بين الزوجين. تابعوا المقال معنا لتكتشفوا تلك القواعد المهمة ..



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مهمتك دعم شريك حياتك

تعتبر المهمة الأكثر أهمية بالنسبة لك بعد ال زواج ، هي أن تقدم العون لشريك حياتك ليحقق أهدافه. يجب أن تساعده على النمو والتطور وتحقيق الإنجازات والتغلب على المصاعب وتحمل المشاق.

الغيرية حاجة ملحة وقت الأزمات

تعتبر الغيرية إحدى أهم العوامل التي تساعد على إستقرار الزواج وتقوي أواصر الحب بين الزوجين وخاصة في وقت الأزمات. فعندما يتعرض شريك حياتك لمشكلة ما يجب أن تتحلى بالغيرية وتكرس وقتك بالكامل لمساعدته في حل مشكلته.

الكلام الطيب هو مفتاح نجاح زواجك

من المفيد أن يتعود الزوجان على تبادل المديح والإطراء، ومن الضرورة بمكان أن يعمد الزوجان إلى التواصل الصحي والتعبير عن مشاعرهما الإيجابية تجاه بعضهما البعض بشكل مستمر، لأن هذا من شأنه أن يخرج علاقتهما من الملل والرتابة ويضفي جواً من الود بينهما. الأمر الذي ينعكس إيجاباً على علاقتهما ويطرد شبح الفتور في علاقتهما.