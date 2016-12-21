اغلاق
اغلاق
سياحة سياحة عالمية رافقونا برحلة شتوية ممتعة الى سيبيو الرومانية

سياحة

سارفوا الى مدينة سيبيو- رومانيا
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

رافقونا برحلة شتوية ممتعة الى سيبيو الرومانية

يعود تاريخ إنشاء المدينة لحوالي منتصف القرن الثاني عشر على يد السلاف

تعيش في سيبيو أقلية ألمانية (ساش) وهم بقايا قبائل جرمانية تم إستقدامهم في زمن الأمبراطورية النمساوية الهنغارية وكانوا بنائين ولديهم طريقة خاصة بهم في بناء المنازل والأسوار

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2016-12-22 10:22:58 A A

سيبيو هي مدينة رومانية تقع في وسط البلاد وهي عاصمة محافظة سيبيو في إقليم ترانسيلفانيا. تبعد سيبيو عن بوخارست حوالي 282 كم. تعتبر المدينة مركز اقتصادي وثقافي مهم، حيث اختيرت كعاصمة للثقافة الأوروبية لعام 2008. تقع المدينة في سهل محاط بجبال أهمها جبال فاغاراش الممتدة من جبال الكارابات وتتصف بجو معتدل قاري بارد شتاءً.

يعود تاريخ إنشاء المدينة لحوالي منتصف القرن الثاني عشر على يد السلاف. تعد مدينة سيبيو عقدة مواصلات هامة تربط مدن رومانيا ببعضها، وذلك بسبب موقعها المتوسط في قلب البلاد.
تعيش في سيبيو أقلية ألمانية (ساش) وهم بقايا قبائل جرمانية تم إستقدامهم في زمن الأمبراطورية النمساوية الهنغارية وكانوا بنائين ولديهم طريقة خاصة بهم في بناء المنازل والأسوار اعتمدت عليهم الأمبراطورة ماريا تيريزا اثناء حكمها لبناء القلاع والحصون كما تعيش اقلية هنغارية في المدينة، وهناك أقليات من الغجر (الروما) تطورت سيبو بشكل ملفت لنظر بين سنوات 2002 الى 2007، حيث اختيرت كعاصمة لثقافة الأوربية، وذلك في فترة تولي يوهانوس رئاسة البلدية. وفقا لإحصاء أجري عام 2007 تبين أن عدد سكان المدينة بلغ حينها  تقريبا 175.000 نسمة.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مصرع سيدة (50 عاما) بحادث دهس على مفرق الفريديس | [209 قراءة]
2 تل ابيب: اعتقال عربي اسرائيلي بعد استلام بلاغ امني | [178 قراءة]
3 ديبالا ينهي على آمال ريال مدريد وبرشلونة بالتوقيع معه | [165 قراءة]
4 رهط: اعتقال 4 مشتبهين بعد العثور على اسلحة وذخيرة | [162 قراءة]
5 الناصرة: الآلاف في مهرجان الكريسماس ماركت | [154 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تل أبيب: تمديد فترة إعتقال مشتبه من كفرقاسم | [0 مشاركة]
2 إلزام المعارف بإلغاء قرارها بالتمييز بين الطلّاب | [0 مشاركة]
3 مصادقة بالاجماع على ميزانية بلدية باقة الغربية | [0 مشاركة]
4 حادث بين حافلة وسيارة قرب مفترق هسيرا شمارياهو | [0 مشاركة]
5 فورتون الصيني يغري ميسي بعرض أسطوري | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب