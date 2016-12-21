رافقونا برحلة شتوية ممتعة الى سيبيو الرومانية

يعود تاريخ إنشاء المدينة لحوالي منتصف القرن الثاني عشر على يد السلاف

تعيش في سيبيو أقلية ألمانية (ساش) وهم بقايا قبائل جرمانية تم إستقدامهم في زمن الأمبراطورية النمساوية الهنغارية وكانوا بنائين ولديهم طريقة خاصة بهم في بناء المنازل والأسوار

سيبيو هي مدينة رومانية تقع في وسط البلاد وهي عاصمة محافظة سيبيو في إقليم ترانسيلفانيا. تبعد سيبيو عن بوخارست حوالي 282 كم. تعتبر المدينة مركز اقتصادي وثقافي مهم، حيث اختيرت كعاصمة للثقافة الأوروبية لعام 2008. تقع المدينة في سهل محاط بجبال أهمها جبال فاغاراش الممتدة من جبال الكارابات وتتصف بجو معتدل قاري بارد شتاءً.

يعود تاريخ إنشاء المدينة لحوالي منتصف القرن الثاني عشر على يد السلاف. تعد مدينة سيبيو عقدة مواصلات هامة تربط مدن رومانيا ببعضها، وذلك بسبب موقعها المتوسط في قلب البلاد.

تعيش في سيبيو أقلية ألمانية (ساش) وهم بقايا قبائل جرمانية تم إستقدامهم في زمن الأمبراطورية النمساوية الهنغارية وكانوا بنائين ولديهم طريقة خاصة بهم في بناء المنازل والأسوار اعتمدت عليهم الأمبراطورة ماريا تيريزا اثناء حكمها لبناء القلاع والحصون كما تعيش اقلية هنغارية في المدينة، وهناك أقليات من الغجر (الروما) تطورت سيبو بشكل ملفت لنظر بين سنوات 2002 الى 2007، حيث اختيرت كعاصمة لثقافة الأوربية، وذلك في فترة تولي يوهانوس رئاسة البلدية. وفقا لإحصاء أجري عام 2007 تبين أن عدد سكان المدينة بلغ حينها تقريبا 175.000 نسمة.