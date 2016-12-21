تعرفوا على مدينة راوما الفنلندية الجميلة

أتى اسم راوما من الكلمة الجرمانية strauma، وتعني "جدول"



راوما هي مدينة فنلندية تقع في إقليم ستاكونتا، تقع المدينة على خليج بوتنيا عند ساحل البلاد الغربي. تبعد المدينة حوالي 92 كم شمال مدينة توركو و50 كم جنوب بوري. تشتهر مدينة راوما بالدانتيل ذو الجودة العالية منذ القرن الثامن عشر، كما وتشتهر بعمارة مركزها الخشبية القديمة "راوما القديمة" وهو من مواقع التراث العالمي لليونسكو.

كان يوجد في مدينة راوما دير فرنسيسكاني وكنيسة كاثوليكية في القرن الرابع عشر قبل إعلانها بلدة. في عام 1550 أمر سكان قرية راوما بالإنتقال الى هلسنكي، إلا أن تصديهم حال دون ذلك واستمرت راوما في نموها. أتى اسم راوما من الكلمة الجرمانية strauma، وتعني "جدول".

بعد الحرب العالمية الثانية، تطورت راوما إلى مدينة صناعية، والصناعات الرئيسية: بناء السفن، الورق ومطاحن لب الخشب، والصناعات المعدنية. كما أن راوما هي خامس أكبر ميناء في فنلندا مع ما يقرب من ستة ملايين طن من الشحن سنوياً. تقع محطة أولكيلووتو للطاقة النووية بجوار راوما، في يورايوكي.