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صحة اخبار وتقارير هل تعلم أن المكسرات تحميك من الأمراض؟

صحة

هل تعلم أن المكسرات تحميك من الأمراض؟
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هل تعلم أن المكسرات تحميك من الأمراض؟

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2016-12-22 03:46:11 A A

أشارت دراسة حديثة إلى أنّ تناول حفنة صغيرة من المكسرات بما فيهم الفستق الحلبي والكاجو واللوز والبندق والجوز وغيرهم، بشكل يومي قد يحد من خطر الإصابة بأمراض كثيرة مثل القلب والسرطان.


صورة توضيحيّة

وتمّ تحليل النتيجة على الكثير من الأشخاص خلال البحث الذي تعرض لـ800 شحص الذين تناولوا بقدر 20 غرام يوميًّا من المكسرات، وخلصت النتائج على أنّ المكسرات تقلل من نسبة الإصابة بأمراض القلب بـ30%، السرطان بنسبة 15%، والسكري بنسبة 40%، كما وأنّه يقلل نسبة خطر الموت المبكر بـ22%.

هذا وأكّد الباحثون بأنَّ المكسرات غنية بالألياف والماغنسيوم والدهون غير المشبعة، وهي مواد غذائية تقلل من مستويات الكولسترول في الدم. وشددوا على أهمية تناول الجوز إذ يعتبر غنياً بمضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

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