ليدي- منال موسى تغني في دار الاوبرا في مصر

أعربت منال موسى عن سعادتها لغنائها على اهم المسارح في مصر



ليدي - أحيت الفنانة منال موسى نجمة "اراب ايدول" سلسلة حفلات ناجحة ضمن مهرجان الموسيقى العربية في مصر، حيث غنت على أهم مسارح دار الأوبرا في ثلاث محافظات، إذ أحيت حفلا على مسرح دار الأوبرا بدمنهور وحفلا آخر على مسرح دار الاوبرا بالاسكندرية، والحفل الأكبر لها كان على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية في القاهرة، وقدمت خلال الحفلات اغنية "ليالي الانس في فيينا" وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.



منال موسى

وأعربت منال موسى عن سعادتها لغنائها على اهم المسارح في مصر قائلة: "اشكر ربي على هذه النعمة، وانا راضية تمام الرضا على ما قدمته من غناء على اهم المسارح المصرية، وسعادتي كبيرة بردود فعل الجمهور واستحسانهم.

يذكر ان منال موسى مقيمة حاليا بدبي، وقد عادت اليها بعد ان اختتمت زيارتها لمصر من اجل متابعة مشاريعها الفنية، فهي تسجل اغنيات البومها الاول وسوف تختار قريبا احدى الاغنيات لإطلاقها قبل موعد اصدار البومها.