فيديو - سعودي يضرب عامل محطّة وقود لسبب لا يُصدق!

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تمّ توثيقه في السعودية ويُظهر أحد عمّال محطّة للوقود، وهو ينتظر السائق لدفع فاتورته، إلّا أنّ الأخير لم يردّ عليه بينما كان في السيّارة، ذات الزجاج الداكن. وبعدما حاول العامل فتح الباب لمناداة الزبون، خرج الأخير وأخذ يضربه على وجهه بقوّة، قبل أن يتدخّل أحد العمّال في المحطّة. إلّا أنّ الرجل لم يكتفِ بهذا الكمّ من الأذيّة، فتوجّه الى السيّارة ولجأ الى مطرقة حديديّة، وأخذ يضرب العامل بواسطتها... تابعوا الفيديو!!