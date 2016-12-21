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تكنولوجيا شبكات اجتماعية جوجل درايف يُسهل نقل البيانات من آيفون لأندرويد

تكنولوجيا

جوجل درايف يُسهل نقل البيانات من آيفون لأندرويد
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جوجل درايف يُسهل نقل البيانات من آيفون لأندرويد

تقوم هذه الوظيفة الجديدة بنقل البيانات المخزنة في خدمة الحوسبة السحابية "آي كلاود"

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2016-12-22 14:14:08 A A

أشارت بعض الصحف العالميّة المختصة في عالم التكنولوجيا إلى أن تطبيق جوجل درايف يسهل على المستخدم عملية نقل البيانات من الأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل "آي أو إس" إلى الهواتف الذكية المزودة بنظام جوجل أندرويد، حيث يدعم التطبيق وظيفة جديدة لإجراء نسخ احتياطي للبيانات.


صورة توضيحية

وتقوم هذه الوظيفة الجديدة بنقل البيانات المخزنة في خدمة الحوسبة السحابية "آي كلاود"، مثل بيانات جهات الاتصال والتقويم والصور والفيديو، إلى خدمة التخزين السحابي غوغل درايف. وبعد ذلك، يمكن للمستخدم تنزيل هذه البيانات على الهاتف الذكي أو الجهازاللوحي المزود بنظام أندرويد. وتنصح شركة غوغل باستعمال هذه الوظيفة مع شبكة WLAN اللاسلكية، بالإضافة إلى ضرورة توصيل كابل الشحن.

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