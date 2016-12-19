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ثقافة جنسية الزوج والزوجة كيف تحافظين على علاقة طيبة مع زوجك؟ إليك الوسيلة

ثقافة جنسية

كيف تحافظين على علاقة طيبة مع زوجك؟
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كيف تحافظين على علاقة طيبة مع زوجك؟ إليك الوسيلة

من المحبذ أن تسألي زوجك خلال النهار عمّا يريد أن يتناوله لتعدي له ما يطيب لنفسه

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2016-12-20 10:49:38 A A

الوصول الى قلب الرجل يكون عن طريق معدته، وعليه اذا كنت تودين أن يبقى زوجك مغرما بحبك، كل ما عليك فعله هو أن لا تسمحي بأن يعود بعد نهار عمل طويل وشاق ولا يجد غذاءً شهيًا يحبه، وذلك لأنه من المعروف مدى تأثير الطعام على نفسيتنا ومزاجنا، كبارا كنا أم صغارا.



تخيلوا معنا أن الرجل عاد الى المنزل بعد يوم عمل طويل وشاق ومتعب وغير موفق، مليء بالطاقات السلبية والمشاكل مع الزملاء والموظفين، ولم يتسنَ له الوقت لتناول الطعام، ثم يعود الى المنزل، ولم يجد وجبة بانتظاره، أو أن الزوجة أعدت غذاءً هي على علم مشبق بأن زوجها لا يحبه.

في مثل هذه الحالة قد تقع المشاكل بين الزوجين، وهو ما من شأنه أن يدفع الرجل لاتهام زوجته بعدم الاكتراث له أو للمنزل، ويعتبرها مقصرة في حقه وقد ينسى في مثل هذه الحالة الخاصة، أن زوجته هي ايضا سيدة تعمل خارج وداخل المنزل، وأنها غالبا ما تعد الطعام الشهي، ولكن وفي محض الصدفة، لم تقدم هذا اليوم بالذات ما يروق له.

من هنا، إحذري عزيزتي الزوجة، لأن المعدة مهمة للرجال تماما كما النساء، بل وأكثر. ومن المحبذ أن تسألي زوجك خلال النهار عمّا يريد أن يتناوله لتعدي له ما يطيب لنفسه، فتبقي قريبة منه ومتفهمة له، بعيدا عن المشاكل.

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