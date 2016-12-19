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مطبخ حلويات ليدي- طريقة تحضير بيتي فور اللذيذة

مطبخ

ليدي- طريقة تحضير بيتي فور اللذيذة
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ليدي- طريقة تحضير بيتي فور اللذيذة

ليدي كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2016-12-22 23:24:06 A A

مقادير عجينة الشوكولاطة
كوب ونصف الكوب من الطحين
نصف كوب من مسحوق الكاكاو
كوب من الزبدة في حرارة الغرفة
ثلاثة أرباع الكوب من السكر الناعم
بيضة واحدة
رشة فانيلا

مقادير العجينة البيضاء
كوبان من الطحين
كوب من الزبدة في حرارة الغرفة
نصف كوب من السكر الناعم
بيضة واحدة
رشة فانيلا


صورة توضيحية 

طريقة التحضير 
تخلط محتويات كل عجينة في خلاطة الطعام الكهربائية للحصول على عجينة طرية. تلف كل عجينة بورق النايلون اللاصق وتحفظ في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.
تؤخذ قطعة من عجينة الشوكولاطة وتحوّل إلى شريط طويل. تؤخذ قطعة من العجينة البيضاء وتحوّل أيضاً إلى شريط طويل.
توضع القطعتان بمحاذاة بعضهما.
يوضع بعدها شريط من عجينة الشوكولاطة فوق القطعة البيضاء وشريط من العجينة البيضاء فوق قطعة الشوكولاطة.
تثبت القطع جيداً فوق بعضها للحصول على شكل مربع، ثم يقطع المربع بواسطة السكين للحصول على قطعتين ملونتين من البسكويت. تخبز قطع البسكويت في فرن حرارته 170 درجة مئوية حتى تصبح وردية اللون قليلاً.

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