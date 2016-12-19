ليدي- طريقة تحضير البسكوت مع الشوكولاطة
المقادير
بسكويت: 3 علب، مطحون
حلاوة طحينية سادة: علبة
العسل: 200 غرام
الزبدة: 100 غراماً
الكاكاو: ملعقة كبيرة
صورة توضيحية
طريقة التحضير
1. نمزج البسكويت مع حلاوة الطحينة والكاكاو ونخلط جيدا.
2. نضيف العسل الممزوج مع الزبدة المذابة تدريجيا حتى نحصل على خليط متماسك نوعا ما.
3. نضع الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ونشكله على شكل رول.
4. نضع الصينية في الثلاجة ونزين بالشوكولاطة والسكر البودرة أو بحسب الرغبة وذلك بعد التقطيع.
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