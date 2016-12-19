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حزورة خقفيفة دم للحلوين!
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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2016-12-20 08:16:51
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حلوة ومغرورة تلبس 100 تنورة، من هي؟!
صورة توضيحية
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