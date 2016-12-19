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سيدة: شقيقتي تحب سلفي ولكنه مرتبط وأخاف أن تخرب لي بيتي

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الرسالة كالتالي:

لربما تقولون عني انانية، ولكن من مصلحتي الدفاع عن زواجي وعائلتي. والمشكلة ان شقيقتي الصغرى طائشة بعض الشيء وهي مغرمة بسلفي، اي شقيق زوجي، ولكنه مرتبط بشابة أخرى ويحبها كثيرا، ويرغب الزواج منها. تفتعل القصص لتراه، وتحاول الاتصال به لحجج واهية فقط لسماع صوته، وتزورني كثيرا عندما يكون، وتتابع اخباره. من ناحية انا قلقة عليها لانها متعلقة بوهم وهو لا يكترث لها، ومن ناحية أخرى خائفة من وقوع مشاكل بسببها.





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