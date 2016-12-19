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مجتمع قصة من الحياة سيدة: شقيقتي تحب سلفي ولكنه مرتبط وأخاف أن تخرب لي بيتي

مجتمع

سيدة: شقيقتي تحب سلفي ولكنه مرتبط بأخرى
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سيدة: شقيقتي تحب سلفي ولكنه مرتبط وأخاف أن تخرب لي بيتي

وصلت الى موقع العرب رسالة من سيدة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:
لربما تقولون عني انانية، ولكن من مصلحتي الدفاع عن زواجي وعائلتي. والمشكلة ان شقيقتي الصغرى طائشة بعض الشيء وهي مغرمة بسلفي، اي شقيق زوجي، ولكنه مرتبط بشابة أخرى ويحبها كثيرا، ويرغب الزواج منها. تفتعل القصص لتراه، وتحاول الاتصال به لحجج واهية فقط لسماع صوته، وتزورني كثيرا عندما يكون، وتتابع اخباره. من ناحية انا قلقة عليها لانها متعلقة بوهم وهو لا يكترث لها، ومن ناحية أخرى خائفة من وقوع مشاكل بسببها.



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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstockphotos)
نشر: 2016-12-20 14:29:34 A A
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