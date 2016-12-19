هيفاء وهبي..نجمة الإطلالات النهارية والعملية! صور

النجمة اللبنانية الجميلة هيفاء وهبي هي أيقونة للموضة والجمال في العالم العربي والعالم بأكمله. فالديفا الساحرة تتمتع بحس عال وذوق خاص جدًا في الموضة والازياء وتكاد تكون أنجح الفنانات في اختيارات إطلالاتها لتكون الأكثر اناقة وتميّزًا، ويبدو هذا واضحًا أيضًا في إطلالاتها بحياتها اليومية من خلال ملابس عملية ورياضية ساحرة. موقع العرب. كوم يقدّم لك اليوم باقة صور لأجمل إطلالات هيفاء النهارية والعملية والرياضية لتستوحي منها ما يناسبك!