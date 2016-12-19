اعتمدي اسلوب النجمات في اختيار القفاطين والعبايات العربية..صور

تميل العديد من النجمات، خلال السنوات الاخيرة، إلى أعتماد صيحة مميزة وأنيقة في عالم الازياء وهي التصاميم الشرقية والأزياء التقليدية من قفاطين، وجلابيات وعبايات ، حيث ارتدت كل نجمة هذه التصاميم على طريقتها الخاصة.. موقع العرب.كوم يقدّم لك مجموعة لأجمل إطلالات النجمات العربيات في موديلات العبايات وجلابيات والقفاطين.. ما رأيك؟