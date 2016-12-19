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شباب وصبايا ازياء اعتمدي اسلوب النجمات في اختيار القفاطين والعبايات العربية..صور

شباب وصبايا

اعتمدي اسلوب النجمات في اختيار القفاطين والعبايات
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اعتمدي اسلوب النجمات في اختيار القفاطين والعبايات العربية..صور

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-24 16:08:19 A A

تميل العديد من النجمات، خلال السنوات الاخيرة، إلى أعتماد صيحة مميزة وأنيقة في عالم الازياء وهي التصاميم الشرقية والأزياء التقليدية من قفاطين، وجلابيات وعبايات ، حيث ارتدت كل نجمة هذه التصاميم على طريقتها الخاصة.. موقع العرب.كوم يقدّم لك مجموعة لأجمل إطلالات النجمات العربيات في موديلات العبايات وجلابيات والقفاطين.. ما رأيك؟

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