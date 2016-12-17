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سياحة تقارير سياحية أستراليا: مطار دولي ثان في سيدني بعد سنوات من التردد

سياحة

أستراليا: مطار دولي ثان في سيدني
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أستراليا: مطار دولي ثان في سيدني بعد سنوات من التردد

هذه الخطوة تأتي بعد عشر سنوات تقريبًا من التردد بشأن هذه المنشأة، والتي من المتوقع أن تستقبل مبدئيا عشرة ملايين مسافر سنويا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2016-12-26 07:29:38 A A

وافق رئيس الوزراء الاسترالي، مالكولم ترنبول، على بناء مطار دولي ثان في سيدني حيث يستم بدء الأعمال في موقع بادجيريز كريك في الضاحية الغربية لسيدني. علمًا أنّ هذه الخطوة تأتي بعد عشر سنوات تقريبًا من التردد بشأن هذه المنشأة، والتي من المتوقع أن تستقبل مبدئيا عشرة ملايين مسافر سنويا.


سيدني الاسترالية

هذا، وأوضحت وكالة "فرانس برس" أنّه من المتوقع أن يتمّ افتتاح المطار في منتصف سنوات 2020 مما سيسمح بتخفيف الضغط عن مطار كينغسفورد سميث الذي يشكل البوابة الرئيسية للدخول الى استراليا وبلغ الحد الأقصى من طاقته.

وقال رئيس الوزراء الاسترالي في تصريحاته إنّ "الحاجة إلى مطار في غرب سيدني أكيدة منذ سنوات"، مؤكداً أن هذه المنشأة ستكون مركز جذب للاستثمارات. وأضاف "سنبدأ العمل وسنبني هذا المطار. سيتم خلق عشرات الآلاف من الوظائف وهذا سيعزز الفرص الاقتصادية في غرب سيدني".

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