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سياحة تقارير سياحية قطاع الطيران يسجل أرباحا قياسية تصل إلى 35.6 مليار دولار

سياحة

قطاع الطيران يسجل أرباحا قياسية
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قطاع الطيران يسجل أرباحا قياسية تصل إلى 35.6 مليار دولار

 

رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا":

شركات الطيران تواصل تحقيق نتائج قوية، متوقعاً هذا العام أرباحا صافية قياسية تصل إلى 35.6 مليار دولار

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2016-12-26 12:14:22 A A

سجّل قطاع الطيران أرباحا قياسية هذا العام، ويتوقع أن يواصل تحقيق الأرباح خلال 2017، بحسب ما أوضحه الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا". حيث قال الرئيس الجديد للاتحاد الكسندر دي جونياك، إنّ "شركات الطيران تواصل تحقيق نتائج قوية، متوقعاً هذا العام أرباحا صافية قياسية تصل إلى 35.6 مليار دولار".


صورة توضيحية

ووفقًا لرئيس الإتحاد فإنّ "هذا الرقم هو أقل من توقعات يونيو بتحقيق أرباح تصل إلى 39.4 مليار دولار، بحسب الاتحاد الذي توقع انخفاض إجمالي صافي الأرباح في 2017 إلى 29.8 مليار دولار". علمًا أنّ التوقعات إلى معدل سعر لخام برنت الذي من المتوقع أن يصل إلى 55 دولارا للبرميل العام المقبل أي بارتفاع 10 دولارات عن عام 2016.

وقال دي جونياك أيضًا إنّه:"رغم أن الظروف في 2017 ستكون أكثر صعوبة مع ارتفاع أسعار النفط، إلا أننا نرى هبوطا آمنا في الأرباح.. إنّ العام 2016 سيكون الثالث على التوالي الذي تحقق فيه شركات الطيران أرباحا صافية. وأورد "هذه السنوات الثلاث كانت الأفضل أداء في تاريخ القطاع رغم الاضطرابات العديدة التي واجهناها"، كما صرّح. 

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