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اولاد الام والطفل حيل تساعدك في جعل رضيعك ينام أسرع!

اولاد

حيل تساعدك في جعل رضيعك ينام أسرع!
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حيل تساعدك في جعل رضيعك ينام أسرع!

جربي تشغيل الموسيقى الهادئة في الغرفة مع الألوان الجميلة لتخلقي جواً من الاسترخاء والراحة للطفل

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-01-21 14:22:06 A A

عزيزتي الأم، رغم اخلاف طباع الاطفال، إلا أنّ هنالك أساليبا شبه ثابة يمكن تطبيقها على كل الأطفال، والتي تساعدهم على النوم سريعاً ليستمتعوا بليلة هادئة دون أي انزعاج... تابعي معنا!

 
صورة توضيحية

- عطّري الغرفة بروائح ناعمة ومنعشة لا تؤذي تنفس الطفل كرائحة اللافندر مثلاً. 

- جربي تشغيل الموسيقى الهادئة في الغرفة مع الألوان الجميلة لتخلقي جواً من الاسترخاء والراحة للطفل.

- درجة حرارة الغرفة يجب أن تكون معتدلة، أي أن لا يكون الجو حاراً أو بارداً وذلك لينعم طفلك بليلة هادئة.

- استحمام الطفل قبل النوم يجعله مسترخياً فيخلد الى النوم بشكل أسرع وهذه الحيلة تنطبق على الأطفال الرضع والأطفال الأكبر سناً.

- دلّكي طفلك بالزيت بعد الاستحمام وقبل النوم ما يساعد الطفل على الاسترخاء والنوم بشكل سريع.

- ضعي ساعة إلى جانب طفلك في السرير، لأنه اعتاد على دقات قلبك طوال تسعة أشهر وبذلك ستساعده الوتيرة التي يسمعها لكي يغفو بشكل أسرع.

- عندما تضعين طفلك في الفراش وإن كنت تنامين قبالته في الغرفة نفسها تجنبي النظر اليه حتى تساعديه على النوم بشكل أسرع فالنظر الى الطفل يشجعه على البقاء مستيقظاً لفترة أطول.

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