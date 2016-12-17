Mercedes Maybach 2017 فخامة لا تقاوم على ارض الواقع!

تأتي السيارة الجديدة بسعر 166.200 دولار وهو ما يقارن بموديل بنتلي فلاينج سبير بمحرك رباعي أو 12 سلندر بنظام دفع كلي

تعتبر هذه النسخة أرخص من النسخة الحالية من السيارة خاصة أنها تندرج تحت الفئة الحالية Mercedes Maybach 2017 S600 بمحركها V12 سعة 6 لتر بشاحنين توربينيين، ورغم ذلك فإن المحرك V8 بشاحنين توربينيين سعة 4.7 لتر الاقل في القوة يمكنه تحقيق نفس زمن التسارع حتى 100 كم/ساعة في 5 ثواني من خلال تقليل وزن السيارة وزيادة الجر.





وتأتي السيارة الجديدة بسعر 166.200 دولار وهو ما يقارن بموديل بنتلي فلاينج سبير بمحرك رباعي أو 12 سلندر بنظام دفع كلي وبسعر يتجاوز 200.000 دولار أو رولزرويس جوست بسعر 300.000 دولار بمحرك 12 أسطوانة ودفع خلفي. وتقدم مرسيدس نسختين من اصل 7 نسخ مايباخ في الولايات المتحدة، وستحصل كل موديلات S-Class 2017 على باقة Mbrace2 Connect قياسية مع خيارات عديدة تشمل فتحة سقف بانورامية بضغطة زر.