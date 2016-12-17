Seat Toledo 2017 بقيمة إسبانية جديدة.. إمتلكها الآن!

في المقدمة تأتي شبكة التهوية بتصميمها الرياضي مع شعار سيات في المنتصف بشكل واضح

تقدم Seat Toledo 2017 بصمة تصميم أوروبية خالصة، مع حس المرح الاسباني المعتاد من سيارات سيات والذي يجعلها واحدة من أكثر السيارات تميزا في فئتها.







ففي المقدمة تأتي شبكة التهوية بتصميمها الرياضي مع شعار سيات في المنتصف بشكل واضح، ومن فوقه غطاء المحرك ذو خط الوسط البارز، إضافة إلى خطوط الكتف المرتفعة لتعبر عن الشخصية الرياضية لتوليدو. كذلك تأتي توليدو بمصابيح أنيقة التصميم ذات خطوط حادة، وتنطلق الخطوط من حولها نحو المصد الأمامي البارز للسيارة، وحتى شبكة التهوية السفلية الكبيرة التي تستكمل الشخصية الرياضية العامة للسيارة.