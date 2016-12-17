اغلاق
اغلاق
سيارات جديد السيارات Seat Toledo 2017 بقيمة إسبانية جديدة.. إمتلكها الآن!

سيارات

Seat Toledo 2017 بقيمة إسبانية جديدة.. إمتلكها الآن!
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

Seat Toledo 2017 بقيمة إسبانية جديدة.. إمتلكها الآن!

 في المقدمة تأتي شبكة التهوية بتصميمها الرياضي مع شعار سيات في المنتصف بشكل واضح

حملات مغرية الى حد كبير بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة لا تتردوا في زيارة مجمع.. حملات أكثر من رائعة ومغرية...بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة...
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2016-12-25 18:39:22 A A

تقدم Seat Toledo 2017 بصمة تصميم أوروبية خالصة، مع حس المرح الاسباني المعتاد من سيارات سيات والذي يجعلها واحدة من أكثر السيارات تميزا في فئتها.



ففي المقدمة تأتي شبكة التهوية بتصميمها الرياضي مع شعار سيات في المنتصف بشكل واضح، ومن فوقه غطاء المحرك ذو خط الوسط البارز، إضافة إلى خطوط الكتف المرتفعة لتعبر عن الشخصية الرياضية لتوليدو. كذلك تأتي توليدو بمصابيح أنيقة التصميم ذات خطوط حادة، وتنطلق الخطوط من حولها نحو المصد الأمامي البارز للسيارة، وحتى شبكة التهوية السفلية الكبيرة التي تستكمل الشخصية الرياضية العامة للسيارة.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 فيصل عزايزة يبدأ مزاولة عمله عميدًا لكلية علوم | [321 قراءة]
2 اليوم تشييع جثمان الدكتور عبد القادر الحسيني | [312 قراءة]
3 بطلب أحلام ولجنة تحكيم اراب ايدول: اعادة نادين | [269 قراءة]
4 الناصرة: المرنمة مرفت أشقر تتألق في اختتام مسيرة عيد | [254 قراءة]
5 ترامب : الخسارة الكبيرة لإسرائيل في الأمم المتحدة | [161 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تل أبيب: تمديد فترة إعتقال مشتبه من كفرقاسم | [0 مشاركة]
2 إلزام المعارف بإلغاء قرارها بالتمييز بين الطلّاب | [0 مشاركة]
3 كفرقرع تعود للقمة بعد فوز 3-0 على بلدي يافة الناصرة | [0 مشاركة]
4 يافة: فعاليات متنوعة في الاعدادية الحديقة | [0 مشاركة]
5 حملات مغرية الى حد كبير | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب