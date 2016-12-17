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مجتمع قصة من الحياة مطلقة (30 عامًا): أحب رجلًا وأهله يرفضون أن نتزوج

مجتمع

مطلقة (30 عامًا): أحب رجلًا وأهله يرفضون
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مطلقة (30 عامًا): أحب رجلًا وأهله يرفضون أن نتزوج

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2016-12-24 16:07:58 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:

مرحبا أنا امرأة مطلقة أبلغ من العمر 30 عامًا، مطلقة منذ 3 سنوات، لم أتّفق مع زوجي السابق لذلك تطلقنا بكل حب واحترام، واليوم، تعرفت من خلال عملي على رجل يكبرني بـ4 أعوام، وهو لا زال عازبًا ولم يتزوج من قبل، وبدأت علاقتنا في نطاق صداقة ثمّ تطورت إلى أن أصبحت علاقة حب وقررنا ألارتباط، ولكنّ أهله يرفضون هذا، إذ أنه ابنهم الوحيد، والسبب في رفضهم هو أنني مطلقة!! ولكني أحبه ولا أشتطيع الاستغناء عنه، ولكني لا أريده أيضًا أن يخسر أهله.. ماذا يجب أن نفعل؟


صورة توضيحيّة


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