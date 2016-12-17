مطلقة (30 عامًا): أحب رجلًا وأهله يرفضون أن نتزوج

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الرسالة كالتالي:

مرحبا أنا امرأة مطلقة أبلغ من العمر 30 عامًا، مطلقة منذ 3 سنوات، لم أتّفق مع زوجي السابق لذلك تطلقنا بكل حب واحترام، واليوم، تعرفت من خلال عملي على رجل يكبرني بـ4 أعوام، وهو لا زال عازبًا ولم يتزوج من قبل، وبدأت علاقتنا في نطاق صداقة ثمّ تطورت إلى أن أصبحت علاقة حب وقررنا ألارتباط، ولكنّ أهله يرفضون هذا، إذ أنه ابنهم الوحيد، والسبب في رفضهم هو أنني مطلقة!! ولكني أحبه ولا أشتطيع الاستغناء عنه، ولكني لا أريده أيضًا أن يخسر أهله.. ماذا يجب أن نفعل؟



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