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مطبخ سلطات سلطة الأفوكادو والكينوا الصحية..استمتعوا بطعمها اللذيذ!

مطبخ

سلطة الأفوكادو والكينوا الصحية..استمتعوا بطعمها اللذي
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سلطة الأفوكادو والكينوا الصحية..استمتعوا بطعمها اللذيذ!

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2016-12-24 16:14:58 A A

المقادير
1/2 كيلو كينوا مسلوقة
1 كوب ماء
1 حبة أفوكادو، مقطعة إلى مكعبات
2 كوب أوراق الكال المفرومة
1/2 كوب بندورة كرزية، مقطعة إلى نصفين
1/4 كوب زيت زيتون
2 حبة عصير ليمون
ملح
فلفل اسود
1/2 ملعقة صغيرة من الخردل


صورة توضيحية

طريقة التحضير
1- يغلى الماء والكينوا في قدر. تخفض الحرارة بين متوسطة إلى منخفضة، يغطى القدر وتطبخ على نار هادئة حتى تصبح الكينوا طرية ويمتص الماء، لـ15- 20 دقيقة تقريباً. توضع جانباً لتبرد.
2- لصنع التتبيلة يخلط زيت الزيتون وعصير الليمون والخردل والملح والفلفل الأسود في مرطبان ويرج جيداً.
3- توضع أوراق الكال في سلة الطبخ بالبخار على 1 بوصة من الماء المغلي في قدر. يغطى القدر بغطاء وتطبخ أوراق الكال بالبخار حتى تصبح ساخنة، لـ45 ثانية تقريباً؛ تنقل إلى طبق كبير. توضع الكينوا والبندورة الكرزية والأفوكادو على وجه أوراق الكال ثم تضاف التتبيلة مع التحريك وتقدم. 

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