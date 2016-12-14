سافروا معنا الى أولو الفنلندية وتعرفوا على تاريخها

تأسست المدينة على يد كارل التاسع ملك السويد في 20 يوليو عام 1605

معنى اسم أولو في اللغة تعنى "مياه الفيضان"

أولو هي مدينة فنلندية، يسكنها حوالي 198.804 نسمة، وفقا لإحصاء أجري في 31 مارس 2016. أولو هي عاصمة إقليم بوهيانما الشمالية. أولو هي أكبر المدن في شمال فنلندا والخامسة على مستوى البلاد.

تأسست المدينة على يد كارل التاسع ملك السويد في 20 يوليو عام 1605. معنى اسم أولو في اللغة تعنى "مياه الفيضان". وكانت مدينة أولو عاصمة لمقاطعة أولو 1776-2009. في 1822، دمر حريق ضخم كثيراً من المدينة. أُلقيت على عاتق المعماري كارل لودفيش إنغل والمعروف في المقام الأول بمبانيه الكلاسيكية الحديثة (الأسلوب الإمبراطوري) حول ساحة مجلس الشيوخ بهلسنكي بوضع مخططاً لإعادة بناء المدينة. لا يزال هذا التصميم أساس مخطط مركز مدينة أولو مع تغييرات طفيفة. ومن تصاميمه أيضاً بـُنيت كاتدرائية أولو في العام 1832 في حين تم الانتهاء من البرج في عام 1844.

من مشاهير مدينة أولو:

الموسيقار ليفي ماديتويا

ثلاثة رؤساء سابقين للبلاد، كآرلو يوهو ستولبيرغ، كووستي كاليو ومارتي أهتيسآري

فرقة البلاك ميتال إيمبالد نازاريني.

يوني بيتكانن، مدافع فريق كارولينا هوريكانس بالدوري الأمريكي لهوكي الجليد.