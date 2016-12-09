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سياحة سياحة عالمية تعرفوا على مدينة بولسانو الإيطالية .. بالصور

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تعرفوا على مدينة بولسانو الإيطالية
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تعرفوا على مدينة بولسانو الإيطالية .. بالصور

تستضيف المدينة مقر القيادة العليا للجيش الإيطالي في منطقة الألب وبعض وحداتها للدعم والقتال

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-01-23 07:55:19 A A

تقع مدينة بولسانو شمال ايطاليا في إقليم ترينتينو ألتو أديجي وعاصمة مقاطعة بولسانو ذاتية الحكم. تحتوي المدينة على متحف ألتو أديجي الأثري وفيه جثة أوتزي الإنسان الذي قتل قبل 5300 عام وحفظت سليمة تحت الجليد لآلاف السنين قبل اكتشافها عام 1991 لتكون أقدم مومياء في العالم. كما تستضيف المدينة مقر القيادة العليا للجيش الإيطالي في منطقة الألب وبعض وحداتها للدعم والقتال.

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