رافقونا بزيارة سريعة الى مدينة إركولانو الايطالية

تعتبر إركولانو احد المدن القديمة والقليلة ذات الروعة الأصلية

إركولانو هي مدينة ايطالية تقع جنوب المدينة في مقاطعة نابولي ضمن إقليم كامبانيا. يعود اسم المدينة الى البطل الأسطوري الإغريقي هرقل. تبعد إركولانو عن نابولي 4 أميال. إركولانو هي المدينة الأكثر شهرة بعد بومبي، ستابيا، Oplontis وحي مونتي Bursaccio في Boscoreale، والتي دمرت من قبل ثوران بركان جبل فيزوف في عام 79 م التي دفنتها السخونة بمواد الحمم البركانية.

تعتبر إركولانو احد المدن القديمة والقليلة ذات الروعة الأصلية، على عكس بومبي. تأثرت بشكل رئيسي من قبل تدفقات الحمم البركانية، وبالتالي تم الحفاظ على الكائنات الخشبية مثل الأسطح، والحزم للبناء والأسرة والأبواب، وحتى الغذاء.