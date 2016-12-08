نيويورك.. أجمل مدن العالم لقضاء عطلة شتوية

لعلّ اكثر التجارب المميزة والفريدة من نوعها في هذه المدينة هي التزلّج في الليل

أعزاءنا زوار العرب.كوم، إذا كنتم تبحثون عن وجهة سياحية شتوية تستمتعون فيها بجمال هذا الموسم فيجب أن تضعوا مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، على رأس سلم أولوياتكم. فهذه المدينة تعتبر من أجمل المدن التي يمكنكم زيارتها في فصل الشتاء، نظراً للنشاطات المتعددة التي يمكنك القيام بها.



الثلوج الساحرة تغطي شوارع نيويورك

ولعلّ اكثر التجارب المميزة والفريدة من نوعها في هذه المدينة هي التزلّج في الليل، ولذلك غالبًا ما نجد حلبة التزلّج الواقعة في مركز "روكفلر" تعجّ بالزوّار الذين يدفعون 25 دولارًا أميريكيًّا للتزلّج، فيما ينخفض الثمن إلى 10 دولارات في شهر كانون الثاني. إضافة إلى حلبة تزلّج أخرى تتواجد في جنوب شرق "سنترال بارك"، تكلفتها متدنيّة مقارنةً بغيرها.



التزلج في سنترال بارك