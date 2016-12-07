توقعات جاد طاوقجي لسنة 2017 وعلاقاتك مع الأبراج الأخرى



الثور: طاقتك الجسدية معرضة هذه السنة للاضطراب، وذلك لأنك تحمّل نفسك فوق مقدرتها.

الجدي: اذا كنت عازبًا يلفت انتباهك شخص جديد، دخل محيط حياتك، ويجعلك تهمل من تجمعك علاقة به، منذ فترة طويلة

الجوزاء: تتعرض لبعض خيبات الأمل، جراء اشخاص كنت تعتقدهم اصدقاء اوفياء لك، وتجد انه من الافضل لك العمل منفردًا

الأسد: أنت إنسان محظوظ على المستوى المهني لكن النصف الثاني من شهر ماي القادم سيحمل لك مفاجأة سارة على الصعيد الشخصي والعاطفي



الحمل

رغم أن الحظ يقف إلى جانبك أحيانا. فإن سنة 2017 ستكون سنة السعد بالنسبة لك وسوف يكون شهرا مارس وأبريل هما أحسن فترة في العام الجديد على جميع الواجهات.

عاطفيًا

اذا كنت مرتبطًا، تحاول توطيد علاقتك بالشريك، محاولًا مشاطرته الافكار والآراء، كما تكون اكثر قربًا من افراد العائلة، تهبّ لتلبية طلباتهم، كلما دعت الحاجة

ماديا

مطلوب منك بعض الحذر وانت تعقد صفقات. ولعل في أول أسبوعين من شهر ماي يجب ان يكون الحذر مضاعفًا، وإن كنا نخشى شيئًا داخلك يدعوك للتسرع.



جاد طاوقجي

الثور

صحيًا

طاقتك الجسدية معرضة هذه السنة للاضطراب، وذلك لأنك تحمّل نفسك فوق مقدرتها. اذا اردت ان تتابع مسيرتك، فعليك ان تجيد التعامل مع صحتك بشكل اكثر مرونة، فلا تقسو على ذاتك، واعرف متى ترتاح. على الرغم من الرضى الذي تشعر به حيال نجاحك المهني والطاقة التي يمدك بها

انت والأبراج

التعقيدات تسود علاقتك بمولود آخر من برجك، وتستنتج ان لا جدوى منها، وانه من الافضل وضع حد لها. اما مع مولود الميزان، فتجد امورًا تفيدك في حياتك الخاصة

نصيحة الفلك

لا تخش السنة السوء، فما تقوم به هو الصواب

الجوزاء

خصامات مع الحظ ستنتهي مع حلول النصف الثاني من سنة2017. وسوف تتمكن خلال شهر أبريل القادم من سماع خبر سعيد. كما أن الصيف القادم يحمل لك مفاجأة سارة على الصعيد المهني والعاطفي.

مهنيًا

تتعرض لبعض خيبات الأمل، جراء اشخاص كنت تعتقدهم اصدقاء اوفياء لك، وتجد انه من الافضل لك العمل منفردًا، إلا انك تحتاج الى اجراء استشارات قانونية، ولا سيما مع نيتك في توظيف استثمارات جديدة، ليس داخل محيطك المهني، إنما على نطاق أوسع.

عاطفيًا

مكسبك يكثر بالتعاون مع الآخرين. لا تفكر في الربح وحدك، لأن المشاركة تعني مضاعفة المال

السرطان

صحيًا

صحتك مصدر قلق دائم لك. فأنت «موسوس» قليلًا، واي اشارة صحية في غير موضعها تجعلك تغرق في حالة من الخوف تنعكس على جسدك اوجاعًا مختلفة. لا تتمتع بقوة صحية، انما يمكّنك حدسك من استباق الامراض المحتملة، فتعالجها بالوقاية منها.

أنت والأبراج

يساعدك أحد مواليد الحوت في القيام بخطوات ايجابية، تفيد مشاريعك المستقبلية، تنخرط في اعمال اكاديمية، مع مولود الدلو

نصيحة الفلك

ما تقوم به هو لمصلحتك، فلا تخف مما يخبئه لك المستقبل

الأسد

أنت إنسان محظوظ على المستوى المهني لكن النصف الثاني من شهر ماي القادم سيحمل لك مفاجأة سارة على الصعيد الشخصي والعاطفي. تقلب حياتك رأسا على عقب نحو الأفضل.

مهنيًا

قوة شخصيتك تتيح لك جني المزيد من المؤيدين، وتجد ان الكثيرين يلجأون اليك، لتمدهم ببعض ما عندك، او لتفيدهم من تجاربك. لكنك تميل في بعض الاحيان، الى بسط نفوذك بقوة، وهذا ما يثير غضب البعض. مفاجأة مالية، تصلك من حيث لم تكن تتوقع، وتساعدك في البدء بتنفيذ مشروع جديد، كنت قد خططت له.



عاطفيًا

ابتعادك عن حياتك الاجتماعية المعهودة يثير تساؤلات البعض، وخصوصًا الشريك، الذي بدأ يشك في اسباب ابتعادك عنه، وكل ذلك بسبب انغماسك في اكتشافاتك وعالمك الغامض.

ماديًا

شهر مكسب لمن يعمل في العقار والديكور

العذراء

صحيًا

غالبًا ما تغرق في الحزن والسوداوية، وتميل الى تعظيم الامور. الام الجسد يرهق نفسيتك، والخوف من المرض اشد وقعًا عليك من المرض ذاته! تبدو مريضًا صعبًا، تتذمر كثيرًا وتستشير العديد من الاطباء لتهدئة خيالك المضطرب. ادعاؤك السقم دائمًا يجعل من حولك لا يصدقون مرضك حين تكون مريضًا فعلًا. انت معرّض لآلام المعدة والبطن والقرحة، ولا تقيم التوازن في غذائك. لذا ينصحك الفلك بممارسة رياضات الاسترخاء.

أنت والأبراج

أحد مواليد الحوت يحمل اليك مفاجآت سارة، ولا سيما على الصعيد المالي .

نصيحة الفلك

يستحسن ان تنهي عملًا بدأته، قبل المباشرة بعمل جديد.

الميزان

مهنيًا

تسعى الى توطيد علاقتك بزملائك ورؤسائك. تركز اهتمامك على الامور المالية، والشؤون المتعلقة بالقانون. تعمد الى مزاولة نشاطاتك العملية، في اجواء هادئة، بعيدًا عن اي ضغوط قد تعكر صفو حياتك.

عاطفيًا

انشغالك بأعمالك الكثيرة يبعدك عن حياتك الخاصة، قليلًا، لكنك تحاول في بعض الاحيان، استشارة الشريك في مشاريع وامور معينة، إذ تلقى عنده الحلول او الاجابات الشافية، لأسئلة او اوضاع تقلقك وتراها معقدة.

ماديًا

شهر جيد لشراء اشياء غالية بسعر زهيد.



العقرب

صحيا

التشنج العصبي في المرصاد لك هذه السنة. تشعر بعدم الثقة والامان، نتيجة ما يواجهك من احداث. اجهد في السيطرة على انفعالاتك، ولا تنجرف وراء القلق، بل اعتمد على مقاومتك الجسدية وقدرتك على الصمود في مواجهة كل الضغوطات. الفلك الى جانبك.

انت والابراج

علاقتك بمولود الجوزاء يسودها الغموض والفضول، في الوقت نفسه، ولن تجد الاجابات للاسئلة التي تبحثان عنها. اما مع القوس، فتعيش متعة اكتشاف الافكار الخلاّقة والاساليب الحديثة.

نصيحة الفلك

لا تهمل اي تفصيل يتعلق بمشروع تود تنفيذه. لئلا تخسره في النهاية.

القوس

صحيا

ينصحك الفلك بالاستماع الجدي هذه السنة الى القدرات الحقيقية لجسدك، ويطالبك بأن تعتني بنفسك. صحيح ان الاحداث ستؤثر فيك وتزعزع توازنك وتجعلك شديد الحساسية والانفعال، إلا انه يتوجب عليك ايجاد واحات للاسترخاء، تستعيد من خلالها طاقتك وتوازنك الفكري. نفسيتك المتعبة ترتاح في الجانب العاطفي من حياتك، فاسع الى استغلال الامر حتى أبعد الحدود.

انت والابراج

شراكة عمل جديد، تربطك بأحد مواليد الحمل، يكون لها اثر ايجابي على مستقبلك المهني. تشارك الميزان في امور متنوعة، ولا سيما في ما يتعلق بالسفر والنشاطات الفكرية.

نصيحة الفلك

حاول ألا تأخذ على مجمل الجد، العرض الذي يقدم اليك، فقد لا تكون فيه مصلحتك.

الجدي

رحلة أو زيارة إلى إحدى العائلات من معارفك في شهري فبراير ويونيو سيكون لها دخل كبير في مساعدتك على تحقيق حلم من أبرز أحلامك. خبر يصلك في الشهر الأخير من السنة القادمة.

مهنيًا

تواجه تغيرات متعددة، في محيطك المهني، كما تتعلم دروسًا كثيرة، في امور تخوضها للمرة الاولى، وهذا ما قد يساعدك في تطوير اعمالك، وخصوصًا في الاستثمارات والشؤون القانونية. يدعوك احدهم لمرافقته في رحلة عمل، يكون لها اثر ايجابي على وضعك المالي.

عاطفيًا

اهتمامك بمظهرك واناقتك يزيدك تفاؤلًا. اذا كنت عازبًا، يلفت انتباهك شخص جديد، دخل محيط حياتك، ويجعلك تهمل من تجمعك علاقة به، منذ فترة طويلة.

ماديًا

في حاجة ماسة الى الوعي بأمورك المالية والمصرفية

الدلو

صحيا

من المهم جدًا، خلال هذه السنة، ان ترسم لنفسك نظامًا حياتيًا متوازنًا، وان تهتم جيدًا بصحتك، لأن المستجدات تتطلب منك ان تبذل الكثير، فعليك ألا تنهار امام المصاعب، و ان تحافظ على قوتك، لذا ينصحك الفلك، منذ البدء، بأن تعرف حدودك، وتخفف. قدر الامكان، من كل مجهود غير ضروري. يستمر الضغط حتى شهر حزيران يونيو وعليك بالصمود الى حينه، لتنعم بعد ذلك بفترة من الراحة على مختلف الصعد.

أنت والأبراج

مولود العقرب يكون لك الصديق الوفي، الذي يساعدك في تنفيذ مشروعك، ويضع امامك خيارات عملية متعددة.

نصيحة الفلك: استغل الفرصة السانحة، ولا تتراجع قيد خطوة، حتى ولو بدا لك ما تصبو اليه صعب المنال.

الحوت

المطلوب منك فقط أن تتخلص من التردد ومن الخوف من المغامرات لأن سنة 2017 وتحديدا شهر ماي، سيضع أمامك فرصة ذهبية لتحسين وضعك المادي والعائلي رسالة هامة تصلك في أوائل العام الجديد.



مهنيًا

تسند اليك مسؤوليات جديدة، ويطلب منك التكتم عن بعض الامور، وعدم البوح بها امام اشخاص يظهرون المودة، فيما ينتظرون اي هفوة، منك، لايقاعك في ورطة، لن تكون في مصلحتك بالتأكيد. يبدو ان الوقت قد صار مواتيًا لتنفيذ مشروع سبق ان عُرض عليك، ولا سيما انك تملك الافكار الخلاقة والاساليب المتطورة التي تمكنك من انجاحه.

عاطفيًا

تعمد الى توضيح بعض الامور، للشخص الذي تود الارتباط به، بعدما وجدت فيه المزايا التي تبحث عنها، وهذا سيكون لمصلحتكما،خصوصًا ان نياته تجاهك سليمة، ومشاعره صادقة.

ماديًا

شهر مكسب لمن يعمل بالفنون.. أيًا كان شكلها.