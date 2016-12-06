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معلومات الابراج أخبار ليدي - 6 ابراج محظوظة.. من هي؟ تعرفوا عليها معنا

معلومات الابراج

ليدي - 6 ابراج محظوظة؟
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ليدي - 6 ابراج محظوظة.. من هي؟ تعرفوا عليها معنا

يتمتع برج الأسد بثقة عالية بالنفس كما أنّه يصمم ويثابر لتحقيق أهدافه في الحياة وما من قوة تقدر أن تقف في وجه

يتمتع برج القوس بالتفاؤل، الثقة بالنفس والشغف. كما أنّه بحب خوض المغامرات ولا يخاف من التجارب الجديدة

يعتبر برج الجدي من الأبراج الأكثر حظّاً في ربح المال فالجدي يتمتع بالصبر والهدوء ما يساعده على إتخاذ القرارات من دون تهوّر

ليدي كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2016-12-06 17:43:38 A A

ليدي - يتفق العديد من علماء الفلك والمتابعين للنجوم والكواكب أن هناك بعض ال أبراج محظوظة أكثر من غيرها في الحياة، لأسباب عدة.


صورة توضيحية 

برج الثور
يتمتع الثور بالقوة والرصانة. كما أنه عنيد ومثابر، لا يسمح لأي عائق بأن يقف في وجهه. هذه المواصفات تساعده على جلب الحظّ لصالحه.

برج العذراء
 يعتبر برج العذراء من الأبراج المحظوظة في الحياة وذلك بفضل دقتّه وحذره الدائم. فهو لا يتخذ الخطوات التي قد تسبب له الأذى.

برج الأسد
يتمتع برج الأسد بثقة عالية بالنفس. كما أنّه يصمم ويثابر لتحقيق أهدافه في الحياة وما من قوة تقدر أن تقف في وجهه. لذلك يعتبر هذا البرج من أكثر الأبراج حظّاً.

برج القوس
 يتمتع برج القوس بالتفاؤل، الثقة بالنفس والشغف. كما أنّه بحب خوض المغامرات ولا يخاف من التجارب الجديدة. يعتبر القوس من أبراج الأوفر حظّاً في الحياة.

برج الجدي
 يعتبر برج الجدي من الأبراج الأكثر حظّاً في ربح المال. فالجدي يتمتع بالصبر والهدوء ما يساعده على إتخاذ القرارات من دون تهوّر.

برج الحوت
 هذا البرج يتمتع بحاسة سادسة قوية توفر له الحظ الجيد أينما ذهب. كما أنّه دقيق الملاحظة وذكي، ما يعزز قدرته على الوصول إلى أهدافه.

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