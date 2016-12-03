كيك الموز بالشوكولاطة والجوز..صحتين وهنا
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المقادير:
طحين: كوبان
الجوز: كوب (مفروم)
الزبدة: 150 غراماً
السكر البني: كوب
البيض: 3 حبات
الموز: 4 حبات (حجم كبير)
بيكنج صودا: ملعقة صغيرة
بيكنج بودر: ملعقة صغيرة
القرفة: ملعقة كبيرة
رقائق الشوكولاته: نصف كوب
سكر: كوب
صورة توضيحيّة
طريقة التحضير:
1- نقوم بهرس الموز حتى يصبح لين.
2- في وعاء نضع البيض والفانيلا والزبدة، والسكر الأسمر والأبيض ونخفق المكونات جيداً حتى تصبح لينة.
3- ثم نضيف الموز المهروس ونخلط من جديد.
5- بملعقة الخشب نضيف الطحين والصودا والبكنيغ باودر والقرفة، ثم نضيف الجوز، ورقائق الشوكولاتة ونقلب المقادير.
6- يوضع الخليط قي قالب مدهون مسبقا بالزيت والطحين.
7- تخبز على حرارة (180) أو حتى ينضج الكيك.
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