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مطبخ حلويات كيك الموز بالشوكولاطة والجوز..صحتين وهنا

مطبخ

كيك الموز بالشوكولاطة والجوز..صحتين وهنا
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كيك الموز بالشوكولاطة والجوز..صحتين وهنا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-01-12 23:49:30 A A

المقادير:
 طحين: كوبان
الجوز: كوب (مفروم)
الزبدة: 150 غراماً
السكر البني: كوب
البيض: 3 حبات
الموز: 4 حبات (حجم كبير)
بيكنج صودا: ملعقة صغيرة
بيكنج بودر: ملعقة صغيرة
القرفة: ملعقة كبيرة
رقائق الشوكولاته: نصف كوب
سكر: كوب


صورة توضيحيّة

طريقة التحضير:
1- نقوم بهرس الموز حتى يصبح لين.

2- في وعاء نضع البيض والفانيلا والزبدة، والسكر الأسمر والأبيض ونخفق المكونات جيداً حتى تصبح لينة.

3- ثم نضيف الموز المهروس ونخلط من جديد.

5- بملعقة الخشب نضيف الطحين والصودا والبكنيغ باودر والقرفة، ثم نضيف الجوز، ورقائق الشوكولاتة ونقلب المقادير.

6- يوضع الخليط قي قالب مدهون مسبقا بالزيت والطحين.

7- تخبز على حرارة (180) أو حتى ينضج الكيك.  

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