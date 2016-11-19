الأسد محبّ للآخرين والعذراء نشيط ويبحث عن المثالية والكمال

مولود برج الأسد لطيف ومحب للآخرين، وهو قريب للقلوب وللناس لكنه لا يثق بسهولة بهم

أبرز ما يميّز مولود العذراء ويجعل شخصيته جذّابة وفريدة هو النشاط والوعي الفكري والذهني الذي يتمتع به

الأسد

مولود برج الأسد لطيف ومحب للآخرين، وهو قريب للقلوب وللناس لكنه لا يثق بسهولة بهم، لذا يحرص على إبقاء العلاقات رسمية نوعًا ما. كما أنّ مولود هذا البرج طموح وذكي جدًا ويتمتع بالقدرة على الملاحظة الى حد كبير. إضافة لذلك، الأسد يميل الى الاستبدادية في التصرف ولكنه في المقابل يتمتع باللباقة واللياقة في التعاطي مع الآخرين.



صورة توضيحية

العذراء

أبرز ما يميّز مولود العذراء ويجعل شخصيته جذّابة وفريدة هو النشاط والوعي الفكري والذهني الذي يتمتع به. مولود هذا البرج يحب المعرفة والثقافة ويرغب بالاطلاع على مختلف المضامير. ثقته بنفسه تجعله يبحث عن المثالية والكمال في تصرفاته، وهو من الاشخاص الذين يميلون الى المنافسة والى اظهار قدراتهم للآخرين.